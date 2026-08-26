Pro Recco Karate, Verrina e Viacava sul podio all’Open Alpe Adria

Si è disputato nello scorso week-end, a Lignano Sabbiadoro, l’Open internazionale Alpe Adria di Karate. La Pro Recco Karate ha preso parte all’evento con un gruppo di atleti che ha ben figurato in tutte le categorie, conquistando anche due medaglie, a conferma dell’ottimo lavoro svolto dalla società.

Valentino Verrina nel para-karate ha conquistato una medaglia di bronzo.

Straordinaria la prova di Camilla Viacava, reduce già da una medaglia di bronzo negli scorsi campionati italiani juniores, L’atleta recchese ha disputato un percorso di altissimo livello, battendo avversarie con un ranking nazionale superiore al suo. Nella finale per il bronzo Camilla ha dominato la lombarda Asia Audia, anche lei reduce da un bronzo ai recenti campionati nazionali, imponendosi con un netto 4-1.

Buone prove anche per Nicola Milano, Emma Paddeu e Caterina Viacava, pur non avendo raggiunto il risultato sperato, hanno confermato solidità tecnica e una crescita costante.

“Mi complimento con la famiglia dei giovani atleti e con l’allenatore che ogni giorno li accompagna nel loro percorso di crescita. I risultati che stanno ottenendo portano prestigio a Recco e rappresentano un esempio positivo per tutti i ragazzi. A nome della città li ringrazio per l’impegno dimostrato. Da parte nostra c’è la volontà di garantire loro un ambiente in cui vivere, allenarsi e crescere al meglio delle loro potenzialità” dice il sindaco Carlo Gandolfo.