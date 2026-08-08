Principe, trovato con borse contraffatte minaccia di buttarsi dal ponte della ferrovia

Genova. Momenti di apprensione questa mattina intorno alle 8 quando uno straniero di circa 60 anni è stato fermato dai finanzieri con alcune borse contraffatte.
Secondo quanto emerso, l’uomo è riuscito a scappare, poi si è arrampicato sul ponte della stazione in via Arsenale di terra, minacciando di lanciarsi di sotto.
Dopo circa un’ora è stato convinto a scendere. Sul posto la Polfer, la guardia di finanza e la Croce Verde genovese. Diversi convogli hanno subito ritardi a causa dello stop temporaneo alla linea.