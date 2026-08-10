Primo giorno di servizio per 80 poliziotti: faranno 4 mesi di “tirocinio operativo” a Genova

Genova. Hanno appena preso servizio gli Agenti in prova assegnati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza alla Questura di Genova, parte in avvicendamento a pari qualifica che saranno trasferiti da metà settembre ad altre sedi, parte in potenziamento dell’organico.

Il Questore Burdese ha dato il benvenuto agli 80 agenti in prova complessivamente assegnati alla Questura di Genova. Gli Agenti hanno prestato giuramento nei giorni scorsi, al termine del 233° corso di formazione frequentato presso le rispettive scuole Allievi agenti della Polizia di Stato di Abbasanta, Alessandria, Brescia, Caserta, Campobasso, Nettuno, Piacenza, Pescara, Peschiera del Garda, Spoleto, Trieste, Vibo Valentia.

L’innesto dei neo agenti, dei quali alcuni provenienti dall’Esercito e dalla Marina Militare, uno proveniente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e la maggior parte provenienti dalla vita civile, taluni neodiplomati, ha consentito un’immediata rimodulazione degli impieghi del personale effettivo, a potenziamento in primis dei servizi a proiezione esterna dell’Ufficio Prevenzione Generale, dei Commissariati di P.S. cittadini oltre che della Squadra Mobile.

Gli agenti in prova saranno impiegati nei servizi di controllo del territorio nelle diverse delegazioni, così come presso l’Ufficio Immigrazione e la Divisione Polizia Amministrativa per rinforzare i servizi al pubblico, e nei servizi di supporto tecnico-logistico.

Al termine di un momento di presentazione ed informazione, che si è svolto nell’aula dedicata al Commissario Capo “Antonio Esposito”, durante il quale sono state illustrate le priorità operative e le esigenze di sicurezza del capoluogo e della provincia, il Questore Burdese, unitamente a Dirigenti e Funzionari, ha rivolto a tutti i migliori auguri di buon lavoro.

L’elevata preparazione fornita dalle Scuole di Polizia frequentate e le pregresse esperienze maturate in diversi scenari operativi o lavorativi, nonché la forte motivazione sia professionale che per la sede di servizio dimostrata dai giovani agenti, ne consentirà una

rapida integrazione a servizio della sicurezza di questo territorio.

All’esito del previsto tirocinio operativo, che li vedrà in affiancamento in tutte le attività di istituto, fra quattro mesi le e i neo Agenti riceveranno l’incarico definitivo.