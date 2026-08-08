Nulla cambia nel meteo in Liguria: sole sulla costa, instabilità nell’entroterra e tanto caldo

Mattinata soleggiata con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutti i settori, con copertura nuvolosa in aumento sulle vette Appenniniche di Levante e Alpine nel corso delle ore centrali della giornata; Su quest’ultime sono attesi fenomeni a sfondo temporalesco nelle ore pomeridiane, in locale sconfinamento verso le vallate del profondo entroterra Imperiese e sulle vallate interne del Genovese Orientale. Cieli sereni o velati sui restanti settori fino a fine periodo.

Venti

A regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne sotto costa.

Locali rinforzi sono tuttavia possibili nelle prime ore del mattino al largo delle coste Savonesi.

Mari

Generalmente poco mossi sotto costa e mossi al largo; Progressiva scaduta serale su tutti i bacini.

Temperature

In aumento in mattinata sui versanti marittimi di Ponente e nel primo pomeriggio, nei valori massimi, sullo Spezzino interno. Stazionarie sui versanti padani e sulle restanti aree interne

Costa: min: +24°C/+28°C – max: +29°C/+35°C (picchi sul Savonese in tarda mattinata).

Interno: min: +14°C/+23°C – max: +28°C/+37°C (picchi sullo Spezzino nel pomeriggio).