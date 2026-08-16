Joy, che ha “avvisato” la sua proprietaria che aveva un tumore: è uno dei protagonisti del Premio fedeltà del cane 2026

Genova. C’è Joy, il labrador che ha “avvertito” la sua padrona, Barbara, che era affetta da una grave malattia. Ma ci sono anche Cloè, Eevee, Google, Happy e Lana, i golden retriever di un progetto dedicato ai piccoli pazienti del Gaslini, e poi Gea che ha salvato la sua “mamma” da una crisi respiratoria. Sono alcuni dei quattro zampe che oggi hanno ricevuto il Premio fedeltà del cane.

L’iniziativa si è svolta per il 64esimo anno a San Rocco di Camogli oggi, 16 agosto, giorno della festa del patrone dei cani. La frazione genovese riconosce il valore di animali che si sono distinti con atti di eroismo, di bontà, di totale dedizione.

Le storie dei cani sono tutte ugualmente straordinarie: il premio viene assegnato con la formula del primo inter pares. Sono riconosciuti premi alla fedeltà anche a cani che vivono all’estero e poi premi bontà, diverse menzioni speciali e premi alla memoria.

Joy e Barbara: una storia tra ospedali e rinascite

Joy è un labrador di 2 anni che con la sua insistenza su un punto preciso del corpo della sua proprietaria, ha dato alla stessa un segnale che l’ha portata, a seguito di controlli medici, alla diagnosi di tumore al pancreas, salvandole la vita. “Ora, grazie a Barbara e Joy, l’Azienda ospedaliera trevigiana ha una stanza dedicata all’incontro tra il paziente e il proprio animale da compagnia e con il progetto sperimentale ‘Compagnia che cura’, permette ai pazienti oncologici di avere accanto il proprio animale domestico durante le sedute di chemioterapia”, spiega.

Dea, Full e Gea: hanno salvato la vita dei loro amici

Dea è un pitbull di 3 anni, adottata dopo le violenze subite in Sicilia e portata in Friuli Venezia Giulia. Qui, balzando sul letto, interrompe una crisi respiratoria che aveva colpito la sua proprietaria, salvandole la vita. Full è un pastore tedesco di 7 anni che ha svegliato il suo proprietario da un sonno pomeridiano mentre la casa stava andando a fuoco a causa di un incendio divampato dal camino, salvandogli la vita. Gea, jack russell di 5 anni, ha salvato la piccola Anitya da importanti crisi glicemiche. “Una meravigliosa compagna di vita e un angelo custode a 4 zampe”, scrive l’organizzatrice del premio, Sonia Gentoso.

Kimo, George, Cierzo: coraggio ed eroismo

Kimo è un pastore tedesco maschio di 5 anni, in servizio presso la Guardia di Finanza: ha permesso il conseguimento di ottimi risultati nel ritrovamento di sostanze stupefacenti. Zekkin è un labrador di 8 anni, in forza alla Polizia di Stato nel ruolo di Cane Antiesplosivo. Leo e George, rispettivamente barboncino e jack russell di 3 e 5 anni, ma prima ancora Cierzo, beagle di 7 anni, che ha salvato la vita alla sua umana, Serena, ed è ispiratore del Progetto Serena Cani allerta diabete – con i cani Leo e George – a Foggia. Il progetto è in onore di un ragazzo deceduto a 17 anni, da cui Serena ha ricevuto il pancreas: Salvatore Bocale. La donazione degli organi di Salvatore ha salvato 6 vite. E, tramite il progetto cani allerta diabete, Salvatore è diventato “sentinella di vita”.

Cloè, Eevee, Google, Happy e Lana: un sostegno per i bimbi del Gaslini

Cloè, Eevee, Google, Happy e Lana sono rispettivamente golden retriever di 12 e di 4 anni, jack russel terrier di 7 anni, golden retriever di 7 e 3 anni. Sono i cani impiegati nel progetto “Gimme five!”, ideato e realizzato da Il Porto dei piccoli e rivolto ai piccoli pazienti dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Un progetto che vede oggi coinvolti 19 reparti dell’Istituto in modo continuativo per tutto l’anno.