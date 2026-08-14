Ports of Genoa, traffici in calo del 1,9% nel primo semestre 2026: pesano le tensioni in Medio Oriente

Genova. Primo semestre 2026 in calo per i porti di Genova, Savona e Vado Ligure, nello scenario di perdurante incertezza del quadro internazionale, con le tensioni in Medio Oriente, nel Mar Rosso e nello stretto di Hormuz. Gli scali del sistema del Mar ligure occidentale hanno movimentato 31,1 milioni di tonnellate, l’1,9% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025.

Lo riporta Ansa: un risultato che è però differenziato per i diversi segmenti di traffico. Crescono il traffico gateway (+1,6%) e la merce convenzionale (+6,2%) a 6,7 milioni di tonnellate. Per quanto riguarda i container, nei primi sei mesi sono scesi a 1.450.155 teu, il 2,7% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Ma nel secondo trimestre hanno segnato un +1% a 772.534 teu. “A incidere sulla dinamica dei primi sei mesi è soprattutto la diversa composizione dei flussi: il traffico gateway, che rappresenta la componente prevalente e maggiormente legata ai mercati di origine e destinazione serviti dai porti del sistema, cresce del 5% nel trimestre e dell’1,6% nel semestre – spiega Adsp – Il transhipment, dopo il forte incremento registrato nel 2025, si riduce invece del 16,4% nel trimestre e del 21,3% nel semestre”.

Complessivamente la seconda parte del semestre segna un sostanziale pareggio con il secondo trimestre dell’anno scorso. Nel dettaglio degli scali, nella prima metà dell’anno il traffico complessivo del porto di Genova scende dello 0,6% e i teu calano dell’1,5%. Per Savona e Vado Ligure il traffico movimentato cala del 2,66% e in particolare i container segnano -8,01%.