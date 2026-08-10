Buona la prima in porto per il primo weekend di esodo: 120mila i passeggeri tra crociere e traghetti

Genova. Sono stati 120mila i passeggeri transitati per il porto di Genova nel primo fine settimana del grande esodo estivo, una prova che si è conclusa senza particolari criticità per lo scalo genovese e per la viabilità.

Le misure per far fronte al traffico di crociere e traghetti sono state disposte nel corso degli incontri del tavolo tecnico promosso e coordinato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che riunisce tutti i soggetti istituzionali e operativi coinvolti nella gestione dei flussi passeggeri. A collaborare sono stati Prefettura, Questura, Polizia di Frontiera, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Comune di Genova, Autostrade per l’Italia, Stazioni Marittime, compagnie di navigazione e Autorità di Sistema Portuale.

I flussi sono stati monitorati costantemente, e Stazioni Marittime ha gestito le operazioni di imbarco e sbarco in stretto raccordo con tutti gli enti coinvolti mettendo a disposizione dei passeggeri l’applicazione dedicata all’individuazione del piazzale di imbarco del proprio traghetto e un nuovo sistema di wayfinding attraverso l’installazione di ledwall nei punti di maggior passaggio delle auto all’interno del porto.

L’attenzione resterà elevata anche nei prossimi giorni, durante i quali il dispositivo di coordinamento continuerà a operare per gestire al meglio i flussi previsti, con particolare riguardo ai collegamenti internazionali che richiedono specifiche attività di controllo.

«Il risultato di questo fine settimana non appartiene a un singolo soggetto, – dice il presidente AdSP Matteo Paroli – ma è il frutto del lavoro di squadra di tutte le amministrazioni, delle Forze dell’Ordine, degli operatori portuali, di Stazioni Marittime, delle compagnie di navigazione e di tutte le persone che, spesso lontano dai riflettori e in condizioni rese ancora più impegnative dalle temperature eccezionalmente elevate, hanno garantito con professionalità e spirito di servizio il regolare svolgimento delle operazioni. A tutte loro desidero rivolgere un sincero ringraziamento. Non esistono formule magiche: esistono metodo, capacità di ascolto, confronto costante e la disponibilità di ciascuno a fare la propria parte. È questo lo spirito con cui continueremo a lavorare anche nelle prossime settimane. Il nostro compito non è limitarci a gestire le emergenze, ma costruire, giorno dopo giorno, un modello di coordinamento sempre più efficiente, capace di accompagnare la crescita del traffico passeggeri tutelando al tempo stesso la mobilità della città e la qualità dei servizi offerti”.