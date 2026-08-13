Maxi controlli anti contraffazione al Porto Antico: sequestrati 200 tra borse e abiti

Genova. Maxi controlli della polizia locale nella zona del Porto Antico contro la vendita di prodotti contraffatti.

Gli agenti hanno denunciato un uomo che stava vendendo la sua merce in strada, sequestrando tutti i capi, e poi hanno individuato e sequestrato altra merce contraffatta abbandonata. In totale sono stati 200 i pezzi sequestrati, tra borse e capi di abbigliamento che riproducevano i marchi delle più note griffe della moda.

“Operazioni mirate come quella condotta in zona Galeone dalla Polizia Locale confermano l’impegno costante dell’Amministrazione nella lotta al commercio abusivo e alla contraffazione-ha detto l’assessora alla sicurezza Arianna Viscogliosi– Contrastare questi fenomeni significa difendere la legalità commerciale e tutelare i commercianti onesti, ma anche e soprattutto garantire decoro urbano e rafforzare la percezione di sicurezza reale e percepita da parte di tutti i cittadini nei nostri quartieri”.