Porto Antico Estate Spettacolo, la rassegna si avvia alla chiusura con oltre 100mila spettatori

Genova. Con la serata di ieri con Enrico Nigiotti, si è conclusa la prima parte del palinsesto 2026 di Porto Antico Estate Spettacolo svoltasi nelle due location storiche — Axpo Arena del Mare e Piazza delle Feste — a cui quest’anno si è aggiunto per la prima volta Piazzale Mandraccio, in occasione del Warner Bros. Discovery Celebration Tour.

A oggi si registrano 112.655 presenze complessive per gli spettacoli in programma dal 23 giugno al 5 agosto, con 9 sold out all’Axpo Arena del Mare confermando così EstateSpettacolo la più completa e frequentata rassegna della Liguria. A questo straordinario risultato, mai raggiunto prima, si aggiungono i 60mila visitatori del 28° Suq Festival e gli oltre 5mila partecipanti al Warner Bros Discovery Celebration Tour. Il dato finale si avrà a fine agosto, al termine delle rappresentazioni del Sea Stories Festival 10° anno.

I primi risultati dell’indagine commissionata da Porto Antico di Genova sul pubblico evidenziano come l’esperienza di Porto Antico EstateSpettacolo 2026 non si esaurisca sul palcoscenico ma diventi un vero e proprio percorso nel cuore della città con notevoli ricadute economiche. La platea si rivela eterogenea, con un bilanciamento tra l’affetto della cittadinanza locale e un’attrazione turistica in forte crescita. Il pubblico è giovane, con un’età media di 36,8 anni e una spiccata presenza femminile (54,2%). Il 41,4% degli spettatori è genovese, sono in deciso aumento le presenze extracittadine, con un 36,3% provenienti dai Comuni della Città Metropolitana e dalle altre province, il 22,3% dalle altre Regioni attirato dagli appuntamenti più importanti programmati all’Axpo Arena del Mare.

“EstateSpettacolo 2026 segna un nuovo passo in avanti che premia gli investimenti e l’impegno di Porto Antico e dei promoter. Mai come quest’anno si è vista una comunicazione così efficace e la nascita di interessanti spin-off” — afferma il presidente di Porto Antico di Genova, Mauro Ferrando. “I numeri, davvero eccezionali, raccontano solo in parte il lavoro certosino svolto dal nostro staff eventi per comporre un cartellone, composto da ben 75 eventi, capace di intercettare un pubblico eterogeneo e di innalzare costantemente la qualità dei servizi”.

Nelle ultime edizioni la rassegna ha visto importanti interventi strutturali: dall’aumento di capienza dell’Axpo Arena del Mare – fino a 6.000 spettatori in piedi e 1.800 seduti – alla creazione della Lounge, fino all’ampliamento del palco nell’edizione attuale, oggi idoneo a ospitare le scenografie e le dotazioni tecniche più complesse sul mercato.

Tra le novità più apprezzate del 2026 figurano il Lonely Planet Ulisse Fest – La Festa del Viaggio, con il suo mix di musica e incontri, la maratona non stop Altraonda Extra, Altraonda Party e Baleneasy. Un successo reso possibile anche dal lavoro di ricerca degli organizzatori, capaci di affiancare ai grandi nomi artisti emergenti e proposte inedite.

Ottima la risposta sul fronte digitale: i canali ufficiali Facebook e Instagram – che quest’anno hanno visto aggiungersi il profilo tematico di EstateSpettacolo a quello di Porto Antico – hanno generato oltre 1.300 contenuti, superando 1 milione e 800.000 visualizzazioni di oltre 400.000 utenti e registrando più di 42.000 interazioni, in crescita rispetto al 2025.

“C’è un elemento che mi piace sottolineare, perché trovo che sia un segnale di quanto EstateSpettacolo e quindi Genova siano sempre più al centro della scena musicale italiana: si sta affermando un nuovo trend su scala nazionale, quello dei concerti all’alba in scenari spettacolari – commenta Luisella Tealdi, responsabile Eventi Porto Antico di Genova SpA – e noi quest’anno li abbiamo accolti con un inaspettato successo di pubblico sia nell’Isola delle Chiatte (con UlisseFest) sia nella Axpo Arena del Mare (con Altraonda Party e Cosmo), e stiamo già pensando al 2027 per il quale sono già confermati due grandi appuntamenti: Claudio Baglioni il 6 luglio e Sayf il 16 luglio. Un’anticipazione che conferma la volontà di continuare a proporre un cartellone di qualità, capace di rinnovarsi e di attrarre pubblici sempre più ampi”.

EstateSpettacolo 2026 prosegue “sospeso sul mare”, come tradizione, dal 19 al 27 agosto all’Isola delle Chiatte con Sea Stories Festival 10° anno.

L’edizione del decennale amplia la proposta artistica coinvolgendo un numero maggiore di attori e musicisti, con l’inserimento dell’intelligenza artificiale per arricchire l’esperienza sensoriale dello spettatore. Il cartellone si apre mercoledì 19 e giovedì 20 agosto alle 21.30 con Onirika, format immersivo legato alle sonorità della musica elettronica. Lo spettacolo unisce musica e teatro e prevede un dress code: l’obbligo di maschera per il pubblico, che diventa parte integrante dell’evento.

Da sabato 22 a mercoledì 26 agosto, sempre alle 21.30, andrà in scena la nuova produzione del festival: una rilettura contemporanea di Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare. La scenografia è caratterizzata da un portale di legni intrecciati, ideale passaggio tra realtà e finzione, da cui il personaggio di Puck guida gli spettatori nelle dinamiche del desiderio e del potere.

I pomeriggi di domenica 23, lunedì 24 e martedì 25 agosto alle 19.30 saranno dedicati alle famiglie con La nave dei disastri del Capitan Barba di Polpo, pensato per bambini dai 3 agli 11 anni e incentrato sulle vicende di un ex pirata ironico, sordo e vanitoso.

La rassegna si chiuderà giovedì 27 agosto con due repliche, alle 19.30 e alle 21.30, dello spettacolo L’Uomo Migliore, diretto da Tommaso Garré. L’opera rilegge la storia di Achille e Patroclo attraverso le opere di autori del Novecento come Pasolini, Morante, Anouilh e Cocteau, offrendo una riflessione d’ispirazione brechtiana sulla contemporaneità.