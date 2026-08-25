Emergenza ponti, messa in sicurezza per il viadotto di Sturla. Ferrante: “Lasciati soli, 40 milioni bloccati da Regione Liguria”

Genova. Parte un nuovo progetto che porterà alla manutenzione straordinaria sugli impalcati malconci di corso Europa: dopo le ispezioni, infatti, il Comune di Genova ha disposto l’aggiudicazione del servizio di progettazione e di verifica strutturale per l’intervento di manutenzione straordinaria dei due viadotti gemelli che attraversano il torrente Sturla L’affidamento è stato assegnato al raggruppamento temporaneo di professionisti capitanato dallo studio “Signorelli Evaso Moncalvo Ingegneri Associati”.

L’intervento si è reso necessario a seguito delle ispezioni che hanno inserito le strutture in “Classe di Attenzione Complessiva Alta”, riscontrando un degrado di alcuni elementi strutturali e una riduzione dei coefficienti di sicurezza. Valutata la complessiva robustezza delle opere, l’amministrazione comunale ha optato per un intervento di risanamento conservativo e adeguamento strutturale anziché per la demolizione.

L’incarico comprende la progettazione a livello di fattibilità tecnico-economica, il coordinamento della sicurezza, le indagini geognostiche, le analisi geologiche e la ripetizione delle ispezioni visive. L’importo contrattuale per le prestazioni aggiudicate ammonta a quasi 200mila euro.

Ferrante: “40 milioni per i monitoraggi bloccati dalla regione”

“A Genova ci sono 679 tra ponti, viadotti e impalcati stradali di competenza comunale. Un numero enorme: basti pensare – spiega Ferrante – che in una città come Roma se ne contano circa 400 – commenta l’assessore ai lavori pubblici Massimo Ferrante – I risultati delle ispezioni condotte da 0, lo ricordo, dalla nostra Amministrazione, sul patrimonio infrastrutturale cittadino, attraverso un lavoro di altissimo livello organizzato e realizzato da un pool tecnico specializzato, con pochi eguali a livello nazionale, ci raccontano una situazione che non si può non definire preoccupante. Infatti, oltre il 50% di tutti i ponti e i viadotti cittadini sono stati inseriti in una classe di attenzione alta o medio-alta“.

“Consapevoli dello stato di profonda vetustà della nostra rete infrastrutturale – racconta l’assessore – fin dal primo giorno abbiamo messo al centro della nostra azione la sicurezza delle infrastrutture cittadine. Sapevamo di non potercela fare da soli. Per questo, nel gennaio 2026, insieme alla sindaca Salis, nel tavolo riunito in Prefettura con Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale e Autostrade per l’Italia abbiamo chiesto risorse dedicate per finanziare la realizzazione delle ispezioni, il primo step di controllo delle infrastrutture previsto dalle Linee guida nazionali in materia. In quella sede, Regione aveva promesso lo stanziamento di 5 milioni di euro complessivi per ispezioni e monitoraggi. Un impegno che ad oggi non è ancora stato onorato, giustificando tale inerzia con il fatto, più volte ribadito dai diretti interessati e in particolare dall’assessore regionale alle Infrastrutture, che per beneficiare di tali fondi dovremmo prima presentare dei progetti”.

“Il tema dirimente è un altro – aggiunge – ci sono 108,5 milioni di euro di fondi Aspi come ristoro per il crollo del ponte Morandi. Una parte cospicua di questi fondi è stata destinata al maxi-piano di digitalizzazione della mobilità cittadina. Non solo il Comune ha portato avanti, con grande senso di responsabilità, il progetto Movyon, ma ha rispettato, come per i 4 Assi, le scadenze fissate al 30 giugno, con l’obiettivo di portare a termine questi lavori per garantire il funzionamento ottimale del progetto. A questo punto, restano circa 40 milioni di euro che il Comune chiede di poter destinare ai monitoraggi. Soldi che, lo ricordo, sempre nella riunione in Prefettura, il presidente di Regione aveva bloccato, vincolandoli alla messa a terra degli interventi sulla mobilità smart cittadina. Questi interventi – ricorda Ferrante – sono in una fase avanzata di realizzazione e, a questo punto, non possono più essere il pretesto per bloccare un finanziamento essenziale per il piano di messa in sicurezza infrastrutturale cittadina”.

“La verità è che il Comune di Genova, finora, è stato lasciato praticamente da solo in una battaglia campale che incrocia contemporaneamente la vita delle persone, la sicurezza delle infrastrutture e il futuro della città. Auspichiamo che presto, al nuovo tavolo in Prefettura, tutti i soggetti coinvolti diano il via libera allo stanziamento di questi 40 milioni di euro, vitali per mettere in sicurezza la città. La collaborazione interistituzionale – avvisa l’assessore – è imprescindibile per risolvere i problemi dei cittadini. Per questo, voglio ringraziare Autorità di Sistema Portuale che proprio pochi giorni fa, con grande generosità e nel rispetto degli impegni assunti nella già citata riunione in Prefettura, ci ha girato, attraverso Aspi, 4 milioni di euro dei 75 che le spettano in base all’accordo di risarcimento post-crollo, contribuendo attivamente aumentare sicurezza e integrità delle nostre infrastrutture”.

“Insomma – conclude Ferrante – la verità è che il Comune di Genova, finora, è stato lasciato praticamente da solo in una battaglia campale che incrocia contemporaneamente la vita delle persone, la sicurezza delle infrastrutture e il futuro della città. Auspichiamo che presto, al nuovo tavolo in Prefettura, tutti i soggetti coinvolti diano il via libera allo stanziamento di questi 40 milioni di euro, vitali per mettere in sicurezza la città”.