Ponte Morandi, polemica sulla “rinascita” che non c’è: scontro totale tra Bucci-Rixi e Salis-Ferrante

Genova. Otto anni sono passati dal crollo del ponte Morandi e la promessa di una “rinascita” per la Valpolcevera è ancora sulla carta. E così, dopo la commemorazione delle 43 vittime, va in scena l’ennesima polemica istituzionale: da una parte Bucci e Rixi, dall’altra Salis (che dal palco aveva annunciato la richiesta di un maxi risarcimento da parte del Comune per i danni patrimoniali e d’immagine) e il suo assessore Ferrante

L’ambizioso Cerchio Rosso presentato da Stefano Boeri nel 2019 è sempre esistito solo nei render. La Radura della Memoria, luogo deputato alle cerimonie negli anniversari della strage, è uno spazio ancora in cerca di identità. Almeno il Memoriale, finora un po’ cattedrale nel deserto, è quasi completato insieme al relativo giardino. Nel frattempo Certosa è assediata da mille cantieri e la cosiddetta “rigenerazione urbana” legata all’ultimo miglio del Terzo Valico fatica a vedere la luce.

I battibecchi a distanza nel giorno della commemorazione

La mattina del 14 agosto, a seguito delle domande dei giornalisti presenti, si registrano i consueti rimpalli istituzionali. Per il Parco del Polcevera nella sua versione completa, quella pensata da Boeri, la giunta Salis ha evidenziato da tempo la necessità di nuovi fondi perché quelli disponibili non sarebbero sufficienti. “Guardi, intanto se si iniziassero a usare quelli che ci sono sarebbe un’ottima cosa – risponde il viceministro Edoardo Rixi, presente in rappresentanza del governo Meloni -. Io credo che ci sia oggettivamente la necessità di accelerare“. Sul parco “bisogna fare in modo non solo di fare investimenti importanti, ma poi di mantenerli”.

Ma il discorso vale anche su altri fronti, secondo il viceministro: “Noi adesso stiamo cercando di risolvere il problema della Val Polcevera, della linea metropolitana (la revoca dei fondi per la tratta Canepari-Rivarolo, ndr), quindi penso che a metà settembre mi vedrò col sindaco. Anche qua il governo è di nuovo intervenuto a mettere altri soldi, però le amministrazioni devono essere più veloci nel fare le cose perché altrimenti, passando il tempo, le risorse non bastano mai. Negli ultimi cinque anni i costi sono aumentati del 40% sostanzialmente su tutte le opere infrastrutturali. È chiaro che più tempo aspettiamo, peggio è. Quindi – conclude Rixi – il problema non sono le risorse, il problema sono i tempi delle macchine burocratiche che, soprattutto in ambito locale e a volte anche nazionale, devono attivarsi”.

Il presidente ligure Marco Bucci, sindaco di Genova dal 2017 al 2025, non rinuncia a recriminare. I cronisti chiedono se per il decimo anniversario sarà tutto pronto. “Che devo dire? Io l’avrei fatto. Però non devo farlo io, deve farlo qualcun altro”. Ma nemmeno l’amministrazione precedente era andata velocissima. “Su alcune cose sì – ribatte -. Altre purtroppo sono state fermate, ma c’erano delle condizioni che non dipendevano da noi. Ad esempio le Ferrovie: sono quelle che hanno condizionato i lavori. Ma, se non sbaglio e non ricordo male, abbiamo fatto il Memoriale”. E tutto il resto del progetto, tra cui il Cerchio Rosso? “Noi abbiamo fatto i primi progetti e i primi stanziamenti. Ora non so dove sono finiti i 35 milioni che erano stati stanziati. Da qualche parte saranno, ma sinceramente non lo so. Però ci sono”.

La sindaca Silvia Salis, interpellata dopo la cerimonia, non vuole rispondere a “chi dice che non sa dove sono finiti i soldi” perché “i soldi ci devono essere e devono essere destinati a chi ha patito il danno”. Per il resto conferma che “ci sono stati dei tavoli, ci sono state delle interlocuzioni formali. Col viceministro Rixi siamo rimasti che a settembre rifaremo il punto della situazione e avremo delle novità per la città. È chiaro che qui c’è chi attende di essere riconosciuto nel danno e nel dolore che ha subito e c’è un’intera area che è stata vessata enormemente”. Ma i soldi bastano per attuare l’intero masterplan del parco? “Sono d’accordo col viceministro Rixi, bisogna anzitutto spendere quelli che ci sono. E se non bastano, ovviamente bisognerà integrare“.

Il comunicato di fuoco di Salis e Ferrante: “Polemiche inopportune, chiediamo noi che fine hanno fatto i soldi”

Ma la replica vera arriva con un comunicato diffuso in serata. “Siamo profondamente sorpresi dalle dichiarazioni del viceministro Edoardo Rixi e del presidente Marco Bucci – scrivono Salis e Ferrante in una nota -. Stupisce, in primo luogo, il tempismo: sollevare sterili polemiche politiche nel giorno in cui l’unica priorità dovrebbe essere la commemorazione di chi non c’è più e la vicinanza alle famiglie delle vittime è una scelta che non condividiamo”.

“Avremmo voluto evitare di replicare in questa giornata, ma non possiamo esimerci dal tutelare il lavoro, la dedizione e l’onorabilità dei dipendenti comunali, che lavorano incessantemente per realizzare tutto ciò che è fattibile con le risorse attualmente a disposizione – proseguono gli esponenti della giunta – Da quando questa amministrazione si è insediata, non abbiamo perso un solo giorno per portare a compimento i progetti. Sotto la nostra guida sono stati raggiunti traguardi concreti. Abbiamo infatti completato i lavori della Ludoteca, che inaugureremo prossimamente, e sistemato in via definitiva la Radura della Memoria, presentata oggi nella sua nuova configurazione. Inoltre, sono stati avviati i lavori del secondo lotto del Parco del Ponte, la cui conclusione è prevista per la prima metà del 2027“.

Quindi, replicando a Bucci: “Afferma che se fosse stato sindaco lui, avrebbe già finito tutto. Ci chiediamo, allora, come mai non avesse nemmeno avviato la progettazione del Cerchio Rosso durante i suoi mandati da sindaco e da commissario. Ricordiamo che sono passati otto anni dalla tragedia, sette dei quali gestiti dalle sue amministrazioni, la seconda conclusasi con il vicesindaco reggente Piciocchi per la scelta dello stesso Bucci di interrompere anzitempo il mandato”.

“Bucci cita uno stanziamento di 35 milioni per il Cerchio Rosso, dimenticando forse che quella cifra doveva coprire molte altre opere, tra cui il Memoriale stesso, e che fin dal principio era noto a tutti che non sarebbe bastata per completare l’intero progetto – aggiungono sindaca e assessore -. Siamo noi, oggi, a chiedere che fine abbiano fatto gli altri 53 milioni promessi per il completamento del progetto, di cui nessuno ha più parlato. Il viceministro Rixi negli anni passati ha sempre rassicurato sul fatto che i fondi non sarebbero stati un problema. Oggi, invece, invoca un’accelerazione e si lamenta della macchina burocratica: ricordiamo che a guidare la città in sette degli ultimi otto anni è stato il suo stesso schieramento politico, e che al governo, dove si ha il potere di snellire la burocrazia, siede la medesima maggioranza”.

Il Cerchio Rosso, il Memoriale e il parco: a che punto siamo?

L’avveniristico progetto del Cerchio Rosso, dal nome del collegamento ciclopedonale di 1,5 chilometri in acciaio e legno che dovrebbe raccordare le sponde del Polcevera, era stato suddiviso in cinque lotti nel 2024 proprio per ovviare all’incertezza sui fondi. Quelli effettivamente disponibili dal tesoretto avanzato dalla costruzione del ponte San Giorgio ammonterebbero a soli 13 milioni, sufficienti solo per realizzarne due. Il primo era stato aggiudicato – sempre nel 2024 – al consorzio Leonardo per complessivi 4,9 milioni di euro. Ma i progettisti (incaricati di studiare anche il secondo lotto) avevano chiesto di riconoscere costi più alti rispetto a quelli contemplati dalla gara. In pratica sarebbe tutto fermo in attesa che Tursi trovi la quadra con le aziende. L’intenzione sarebbe comunque partire col segmento tra Radura della Memoria e Memoriale, che però sarà a raso e non sopraelevato come ipotizzava Boeri.

Oggi Salis e Ferrante fanno il punto: “Lo stato di avanzamento reale segue una cronologia chiara. Tra il 2019 e il 2020, erano state realizzate le demolizioni, le attività propedeutiche e la prima configurazione temporanea della Radura. Successivamente, nel corso del 2025, tra la fine della precedente e l’inizio della nostra amministrazione, sono stati completati il Memoriale, la Casa delle Famiglie, la serra bioclimatica e il primo lotto del Parco del Ponte. Quest’anno, invece, abbiamo completato la ludoteca e la versione definitiva della Radura della Memoria per un totale di 4,5 milioni. Attualmente è in corso il secondo lotto del Parco del Ponte, a fianco al Memoriale, per un importo di 2,7 milioni. Sono stati completamente utilizzati anche ulteriori fondi del Mase destinati al lotto 1 del Parco del Ponte e alla sistemazione definitiva della Radura, per un importo complessivo di 1,8 milioni“.

“Cosa resta oggi? – proseguono -. Dei fondi originari, rimangono poco più di 11 milioni. Di questi, 5 sono già impegnati per la progettazione dei primi due lotti del Cerchio Rosso, ossia i collegamenti tra Radura e Memoriale e tra Radura e Campasso, e per la realizzazione del primo lotto. Al netto di questi impegni, restano ancora poco più di 6 milioni, una cifra totalmente insufficiente per completare la restante parte dell’idea progettuale del Cerchio Rosso. Il dialogo competitivo ha infatti stimato per quest’opera un costo complessivo variabile tra i 50 e i 75 milioni di euro“.

L’assessore Massimo Ferrante conferma intanto che “entro l’anno” l’area del Memoriale sarà completata. A luglio il Comune ha affidato l’ultima parte dei lavori. La parte più ardua sarà farlo diventare un luogo quotidianamente vivo e non una specie di sacrario abbandonato. Il pallino è passato in mano a Elena Putti, nuova direttrice del Mu.Ma, mentre la gestione sarà in capo all’Auser.

“In questo momento il Memoriale è un po’ sottotono perché ci sono i lavori davanti – spiega Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi -. Sponsorizzarlo molto adesso sarebbe un boomerang, perché le persone arriverebbero in una situazione di disagio. Stiamo già lavorando silenziosamente, c’è una nuova direzione. Quando la parte anteriore sarà ultimata, il Memoriale dovrà avere una spinta davvero importante”. Così come la Radura, ora ricostruita con gli alberi messi a dimora definitiva: “Ci sono problemi di vivibilità e cercheremo, per quanto possibile da parte nostra, di stimolare affinché sia viva, sicura e possa essere vissuta dai cittadini con serenità. Non sarà semplice, ma proveremo”.