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Smantellata

Dopo cinque anni addio alla tendostruttura del processo del ponte Morandi

Era stata allestita nel 2021, affittata a 6mila euro al mese dalla Duemilagrandieventi

Generico agosto 2026

Genova. Con la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi, a palazzo di giustizia sono iniziati i lavori per la rimozione della tendostrutura che ha ospitato le udienze.

La struttura è rimasta nell’atrio del tribunale per cinque anni. Dotata di impianto di climatizzazione, contava su 200 sedie e banchi, videocollegamento e postazione dei giudici. Era stata allestita nel 2021, affittata a 6mila euro al mese dalla Duemilagrandieventi, la società di Vincenzo Spera, morto nel 2023 in un incidente stradale.

Nel corso dei cinque anni di allestimento, la tensostruttura ha ospitato non solo il processo per il crollo del ponte Morandi, ma anche quella sul fallimento della QuiGroup e quello sulla malagestione della rete autostradale.

L’ultima udienza è stata quella del 16 luglio, quando è stata pronunciata la sentenza per la tragedia del 14 agosto 2028.

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