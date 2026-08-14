Ponte Morandi, Salis: “Genova chiederà un maxi risarcimento per danni patrimoniali e di immagine”

Genova. “Credo che sia doveroso annunciare oggi che il Comune di Genova chiederà un risarcimento molto, molto importante per i danni patrimoniali e di immagine che ha subìto con il crollo del ponte Morandi. E qualsiasi risorsa riusciremo a ottenere sarà interamente dedicata a un programma di cura, manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città. Lo dobbiamo alle persone che hanno perso la vita e lo dobbiamo alla nostra città”. Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, in occasione dell’ottava commemorazione della tragedia del viadotto Genova.

“​Mantenere viva la memoria non è soltanto un dovere civile, ma è anche un impegno morale per far sì che il ricordo si trasformi in tutela per chi oggi in questa città vive tutti i giorni, e si trasformi in vicinanza a chi deve continuare a cercare la verità”. Salis ha ricordato: “L’intera città ha subìto un danno profondo, un danno che non si può affiancare al dolore delle famiglie, ma un danno che ha il diritto di essere riconosciuto e risarcito. Noi genovesi lo viviamo ancora oggi, cantieri infiniti, incertezze quotidiane, e l’onda lunga del crollo del Morandi ancora ben presente in questa città”.

Salis ha voluto anche chiarire: “La premessa è che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun risarcimento materiale, quello che dico oggi come sindaca è che il Comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno”

La richiesta di risarcimento avverrebbe in sede civile e sarebbe legata inevitabilmente agli esiti e ai tempi del processo in sede penale. La sindaca aggiunge: “Ci saranno i tempi del processo ma potrebbero esserci anche delle interlocuzioni precedenti ai vari gradi di giudizio, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di percorso, però quello che voglio dire è che chiederemo quello che per Genova è giusto, perché, come ho detto prima, l’onda lunga del Morandi la stiamo ancora patendo, dall’isolamento infrastrutturale ai problemi a raggiungere la città”.

Basti pensare, ad esempio, al piano straordinario di messa in sicurezza della rete di Autostrade per l’Italia che in Liguria, su varie tratte, corrisponde da tempo a riduzioni di corsie e chiusure e quindi a conseguenti disagi per la circolazione.

La richiesta di risarcimento del Comune di Genova – secondo alcune stime non ufficiali si parla di circa 100 milioni di euro senza contare l’inchiesta Morandi Bis – sarebbe rivolta ai singoli condannati nel processo penale sul crollo, ossia 35 persone tra manager e alti dirigenti di Aspi, Spea e Mit, tra cui l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci.

Aspi e Spea, come società, hanno invece già siglato accordi con il Comune di Genova e altri enti locali per i danni subiti dal territorio. “Sono due percorsi diversi e uno non intralcia l’altro”, ha assicurato Salis.

La questione del risarcimento non poteva che arrivare dopo la sentenza in primo grado di un processo che, comunque, ha già messo in luce chiaramente adinamiche, responsabilità, cause primarie del crollo.

“Questo 14 agosto segna un confine rispetto agli altri anni – ha detto Salis – perché qualcosa è cambiato: c’è un elemento nuovo e denso di significato. Per la prima volta sentiamo che le nubi iniziano a diradarsi. Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva di condanna ma il 16 luglio era doveroso essere in quell’aula, come sindaca di questa città, per guardare in faccia i parenti delle vittime e dire loro: noi siamo con voi nella ricerca della verità, siamo al vostro fianco. Nessuna sentenza di nessun grado potrà riportarvi un abbraccio che non c’è più, una persona che ami. Ma questa pronuncia, grazie al lavoro dei magistrati, degli avvocati, e permettetemi di ricordare il pm Terrile, inizia a rendere giustizia al vostro coraggio instancabile, alla vostra battaglia, alla vostra voglia di verità. Oggi è scritto nero su bianco che quello che è successo non è stata una fatalità imprevedibile. È stato un fatto determinato da omissioni inaccettabili e incurie intollerabili. Sono state vittime di scelte in cui l’avidità e l’interesse economico hanno calpestato il dovere sacro della manutenzione. Il profitto non deve, non dovrà mai più costare delle vite umane”.

Nel suo intervento la sindaca Salis ha anche richiamato il significato degli interventi realizzati alla Radura della Memoria: “I 43 alberi che riportano il nome delle 43 persone che non ci sono più hanno abbandonato i vasi e sono protetti da questa struttura di legno. Le loro radici nella terra ci devono insegnare l’utilità e lo scopo della memoria: non solo non dimenticare, ma continuare a cercare la verità. Mantenere viva la memoria non è soltanto un dovere civile, ma è anche un impegno morale per far sì che il ricordo si trasformi in tutele per chi oggi in questa città vive tutti i giorni. E si trasformi in vicinanza a chi deve continuare a cercare la verità. È anche attraverso la Radura, il Memoriale, che vogliamo lanciare un messaggio. Qui verranno bambini, verranno giovani. Questo luogo deve servire a insegnargli che devono pretendere verità e impegno da parte delle istituzioni, devono pretendere programmazione, devono pretendere responsabilità. E a noi, l’obbligo di meritare questa responsabilità”.

Salis, infine, ha sottolineato che “la memoria per restare viva ha bisogno di persone che non si stanchino di raccontare, ed è per questo che ringrazio l’Ordine dei giornalisti e l’associazione per aver inaugurato ieri a palazzo Tursi una mostra fotografica importantissima, perché non si dimentica tramite le parole, non si dimentica tramite le immagini. Ringrazio gli artisti e gli attori che tra ieri sera e oggi attraverso l’arte, che è un linguaggio universale che ci sprona a cercare la verità, ci hanno scosso l’anima”.