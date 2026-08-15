Ponte Morandi, Piciocchi attacca Salis: “Il maxi risarcimento? Una fake news senza fondamento”

Genova. Continua lo scontro politico a Genova dopo l’anniversario del crollo del ponte Morandi. Durante la cerimonia per commemorare le 43 vittime la sindaca Silvia Salis ha annunciato che il Comune chiederà un risarcimento “molto importante” per i danni patrimoniali e di immagine. Poi la polemica con Bucci e Rixi sui fondi per il Parco del Polcevera. All’indomani del 14 agosto è l’ex vicesindaco Pietro Piciocchi, capogruppo di Vince Genova a Tursi, ad accusare la prima cittadina di “fake news“

“L’annuncio della sindaco di Genova Silvia Salis di un maxi risarcimento per il crollo del Ponte Morandi è certamente un’uscita molto ben studiata sul piano mediatico nel giorno della commemorazione delle vittime ma, alla prova dei fatti, è l’ennesima boutade senza fondamento, utile solo a darsi un tono e a prendere un po’ di visibilità”, è l’accusa lanciata da Piciocchi in un post su Facebook.

“Sono passati otto anni da quel tragico evento e in tutto questo tempo non siamo certi restati con le mani in mano: posso testimoniare che tutte le possibilità per ottenere risarcimenti per quanto accaduto sono state ampiamente esplorate e battute con l’avvocatura del Comune di Genova – continua Piciocchi -. A questo scopo, la giunta di cui ho fatto parte ha deciso anzitutto la costituzione del Comune come parte civile nel processo penale e la recente sentenza del Tribunale di Genova ha disposto la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore del Comune, da liquidarsi in separato giudizio civile“.

Poi l’ex vicesindaco ricorda l’accordo risarcitorio con Autostrade in favore degli enti locali, concluso nel 2021 dal governo Draghi, “che previde la realizzazione di una serie di opere pubbliche ed infrastrutturali sul territorio per oltre un miliardo e mezzo di euro. I contenuti di quell’accordo possono non piacere ma è indiscutibile che sia tombale“. Secondo Salis, invece, si tratterebbe di percorsi separati. “Lo Stato, a sua volta, si è rivalso nei confronti di società Autostrade al momento dell’acquisto da parte di Cassa Depositi e Prestiti. Quanto ai danni patrimoniali subiti dal Comune, da ex assessore al Bilancio posso confermare come gli stessi, nel corso degli anni, siano stati ampiamente ristorati da parte dello Stato. Tutte cose che un sindaco dovrebbe sapere”, sottolinea Piciocchi.