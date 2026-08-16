Crollo di Ponte Morandi, il campo largo fa scudo su Salis: “Genova non rinuncia ai propri diritti”

Genova. “Sosteniamo con convinzione la scelta della sindaca Silvia Salis di chiedere ad Aspi un ulteriore risarcimento per i danni subiti dal Comune di Genova. È una scelta seria, doverosa e fondata su un lavoro di approfondimento svolto dall’avvocatura comunale. Chi oggi la trasforma in una polemica politica sta semplicemente cercando di spostare l’attenzione dal punto centrale: Genova ha il diritto e il dovere di tutelare fino in fondo i propri interessi”. Lo dichiara la maggioranza in consiglio comunale, intervenendo sulle polemiche sollevate dal centrodestra – in particolare dal capogruppo di Vince Genova ed ex vicesindaco Pietro Piciocchi – dopo l’annuncio della sindaca alla commemorazione del crollo del Ponte Morandi. Piciocchi ha parlato di “Fake news senza fondamento”.

“L’accordo del 2021 non può essere considerato una rinuncia generale e preventiva a ogni ulteriore richiesta. Quell’accordo aveva l’obiettivo di sostenere il territorio e la collettività colpita dal crollo. Altra cosa sono i danni propri subiti dal Comune, comprese le conseguenze economiche e patrimoniali direttamente sopportate dall’ente”, si legge nella nota del campo largo.

“A questo si aggiunge un dato che il centrodestra sembra convenientemente dimenticare: una parte degli impegni previsti dall’accordo del 2021 è ancora da attuare, nonostante siano passati quasi cinque anni. Chiedere che quegli impegni vengano rispettati e, allo stesso tempo, verificare se esistano ulteriori danni da risarcire non significa mettere in discussione l’accordo. Significa fare il proprio lavoro e difendere gli interessi della città”.

La recente sentenza del Tribunale di Genova rende ancora più evidente la necessità di questa iniziativa. “Dopo il riconoscimento delle responsabilità per il crollo e il rinvio al giudice civile per la quantificazione dei danni, sarebbe incomprensibile che il Comune decidesse semplicemente di fermarsi. La Sindaca ha invece scelto di fare quello che un’Amministrazione deve fare: chiedere ad Aspi di aprire una trattativa e, se necessario, tutelare le ragioni del Comune nelle sedi giudiziarie competenti”.

“Per questo troviamo surreale la polemica di Piciocchi e del centrodestra. Invece di chiedersi se Genova abbia fatto bene a tutelare i propri interessi, si attaccano la Sindaca per averlo fatto. La domanda allora è molto semplice: Piciocchi da che parte sta? Dalla parte dei genovesi o dalla parte di Aspi?””, concludono i rappresentanti della maggioranza a palazo Tursi – noi non abbiamo dubbi, stiamo dalla parte di Genova. E riteniamo che un’amministrazione seria non debba rinunciare a nulla di ciò che legittimamente spetta alla città. Su una vicenda che ha segnato Genova per sempre, non servono polemiche strumentali: serve avere il coraggio di difendere fino in fondo gli interessi della città”.

Vicesindaco Terrile: “La verità sui risarcimenti? Eccola”

Il vicesindaco Alessandro Terrile è intervenuto con un lungo post sui social: “Leggo le polemiche sollevate dal centrodestra in merito alla richiesta di risarcimento per il crollo del Ponte Morandi annunciata dalla sindaca Silvia Salis lo scorso 14 agosto. Trovo la polemica incomprensibile, persino imbarazzante, proprio perché proviene da coloro che hanno gestito i rapporti tra Comune di Genova e Autostrade per l’Italia tra il 2018 e il 2025. Compreso l’accordo al ribasso sottoscritto ad ottobre 2021 da Comune, Regione, Governo e Autostrade. Lo ricordo bene, ero consigliere comunale, ci è stato sottoposto dalla sera alla mattina, senza alcuna discussione né in Comune né con la città, senza alcuna condivisione con l’avvocatura comunale, con il testo consegnato ai consiglieri comunali solo la notte prima del voto. Un accordo che ha previsto da subito, il 1 gennaio 2022, il ripristino dei pedaggi nei caselli della provincia, con un esborso a carico dei genovesi quantificato in 15 milioni di euro”.

“Mentre a quasi 5 anni dalla sottoscrizione dell’accordo, gli obblighi di Autostrade sono in gran parte ancora da attuarsi come il tunnel subportuale, tunnel della fontanabuona, nuovo svincolo di multedo, per citare le opere principali. Poi ci sono i famosi 100 milioni aggiuntivi per investimenti di mobilità in Comune di Genova, previsti dallo stesso accordo. Anche qui buona parte delle risorse deve ancora essere spesa. Risultano impegnati 54 milioni di Euro, prevalentemente su progetti di telecontrollo della mobilità. Ma di questi 54 milioni, più di 4 milioni tornano a società del gruppo Autostrade, che trattiene in media il 9% del risarcimento per costi generali e amministrativi. Avete capito bene, Autostrade paga un risarcimento al Comune ma trattiene presso società del proprio gruppo il 9% del risarcimento per spese generali”.

“Chi lo ha deciso? – la domanda retorica del vicesindaco – una decisione di Comune, Regione e Autorità portuale nel tavolo tecnico di coordinamento del risarcimento, nel 2022. Non c’entrerà con quella decisione, ma l’anno successivo alcune società del gruppo Autostrade sono state tra i principali sponsor della finale di The Ocean Race a Genova. Questo è il quadro dei rapporti tra Comune e Autostrade che abbiamo trovato al nostro insediamento nel 2025. E in questi mesi, un grande lavoro compiuto dall’Avvocatura del Comune di Genova ci ha condotto a ritenere che l’accordo dell’ottobre 2021 non possa essere definito tombale e completamente satisfattivo”.

“Innanzitutto perchè risarcisce i danni subiti dalla collettività genovese rappresentata dal Comune ma non del Comune stesso, che ha diritto ad essere risarcito dei maggiori costi sostenuti, delle minori entrate, e del danno d’immagine conseguente al crollo del Ponte Morandi. Per questo, il 31 luglio 2026, pochi giorni dopo la lettura della sentenza del Tribunale di Genova, la Sindaca e la direttrice della civica avvocatura hanno inoltrato ad Autostrade una formale diffida a provvedere all’ulteriore risarcimento dei danni subiti dal Comune di Genova. Silvia Salis ha preso una decisione coraggiosa e chiara, che tutela la nostra città e i suoi abitanti. Chi oggi fa polemica o ironia, specie se ha avuto responsabilità di governo della città fino a pochi mesi fa, dovrebbe domandarsi se ha fatto tutto il possibile per assicurare a Genova e ai genovesi il giusto risarcimento per la tragedia del Morandi. Avrebbe potuto pretendere che fosse versato fino all’ultimo euro, senza trattenute. Avrebbe potuto ottenere almeno la fine della progettazione delle opere previste, mentre oggi manca l’uscita intermedia del tunnel subportuale, e sono fermi il tunnel della fontanabuona e il nuovo svincolo di Multedo. Avrebbe potuto chiedere consiglio all’avvocatura del Comune, che ci ha indicato la strada. Non l’ha fatto. Ora però, invece di fare polemica o difendere Autostrade, stia dalla parte della città”, conclude Terrile.

Mesmaeker (M5s): “Salis vada avanti, risarcimento scelta di campo”

Sul caso anche una nota del capogruppo comunale del M5S Marco Mesmaeker: “Sui risarcimenti legati al crollo del Ponte Morandi, serve una scelta di campo. La stessa che il centrodestra non seppe fare nonostante l’opposizione, M5S in testa, lo avesse chiesto nell’interesse dei cittadini: stare dalla parte di Genova. Per questo sosteniamo pienamente la decisione della sindaca Silvia Salis e dell’avvocatura comunale di chiedere ad Aspi quanto ancora dovuto. Crediamo infatti che l’accordo raggiunto nel 2021 non abbia cancellato tutti i danni subiti direttamente dal Comune: dalle spese straordinarie sostenute negli anni alle minori entrate, fino al danno d’immagine. Se esistono somme che spettano alla città, l’amministrazione comunale ha il dovere di reclamarle. E ha il dovere di segnalare che la realizzazione del tunnel subportuale l’ha decisa ASPI, non il Comune. Una situazione paradossale: chi doveva risarcire stabilì anche come risarcire. Bizzarro era, bizzarro resta”.

Mes continua: “Sorprende che oggi Piciocchi e compagnia cantante non comprendano quanto fosse assurda quella scelta. E allora proviamo a spiegarglielo con parole semplici: Genova non ha ricevuto risorse liberamente utilizzabili per scegliere in autonomia dove intervenire, quali quartieri sostenere, quali servizi potenziare o quali emergenze affrontare. Alla città è stata indicata la forma del risarcimento e, a distanza di anni, molte delle opere previste risultano ancora da completare. Definire oggi quell’intesa come una sorta di accordo “tombale”, impedendo al Comune persino di avanzare ulteriori richieste, significherebbe trasformare un risarcimento in una rinuncia preventiva. Pagata dai genovesi. Quindi, crediamo che la diffida inviata ad ASPI, anche alla luce di quanto emerso in sede giudiziaria, rappresenti un atto di tutela del patrimonio pubblico. Prima ancora che una scelta politica, è una questione di responsabilità amministrativa e contabile”.

“Detto ciò, leggendo le sterili polemiche sollevate da un centrodestra in evidente stato confusionale, restano alcune domande cui dovrebbe rispondere l’ex vicesindaco che oggi si sgola: se il Comune può recuperare ulteriori risorse da destinare ai quartieri, ai servizi e ai cittadini, perché opporsi? Se esistono diritti ancora esercitabili, perché chiedere all’amministrazione di rinunciarvi? Nell’interesse di chi si chiede a Genova di fermarsi? E infine: caro Piciocchi, ma da che parte stai?”, conclude Mes.

Piciocchi controreplica: “Non si illudano i cittadini con false promesse”

“Divampa la polemica solo perché la sindaco (sic.) di Genova Silvia Salis è stata messa nell’angolo e allora la maggioranza si arrocca nel fortino con nervosismo. Nessun maxirisarcimento è possibile per il crollo del ponte Morandi: l’accordo del 2021 con Aspi può non piacere ma è tombale. Ricordo che quell’accordo è stato scritto dal governo Draghi, sostenuto da PDde M5s che oggi fanno finta di non ricordare. Leggo le interpretazioni più fantasiose per arrampicarsi sugli specchi e cercare di superare il tenore tombale della clausola che assiste l’accordo.

Il vicesindaco Terrile sostiene che questa non valga per i danni subiti direttamente dal Comune di Genova. Ma quei danni – e io posso testimoniarlo da ex assessore al bilancio – sono stati tutti risarciti ampiamente dallo Stato. Il M5s delira e appare molto nervoso, sostenendo che quell’accordo lo abbia scritto Aspi e non, piuttosto, il governo di cui facevano parte parte, d’intesa con gli enti locali. Rispondano piuttosto sindaco (che si nasconde) e vice a queste domande: 1) perché non avete detto quali sarebbero i danni subiti dall’ente Comune di Genova non risarciti dallo Stato? 2) perché rinnegate l’accordo che il vostro governo ha scritto, sostenuto e sottoposto agli enti locali nel 2021? 3) e, soprattutto, perché vi svegliate dopo oltre un anno che governate la città – caso strano nel giorno dell’anniversario del crollo del oonte – per fare le vergini e chiedere i maxi-risarcimenti? 4) e a chi farete questa fantomatica mega causa? 5) perché non dite che la precedente giunta ha fatto costituire il Comune parte civile nel processo penale e in quella sede è stata emessa condanna al risarcimento del danno da quantificare in separato giudizio civile? 6) quando ci degnerete di fornirci una spiegazione seria e articolata di ciò che avrete intenzione di fare invece di affidare i vostri annunci solo ai social?.

“Quello che è imbarazzante, caro vice sindaco, è utilizzare una tragedia come questa per comunicazioni di mero opportunismo politico. E – guardacaso – non è stato solo il centro destra ad avervi rimproverato per questo pessimo atteggiamento ma anche persone che dalla tragedia hanno sofferto molto. Sarebbe questo il coraggio di tutelare gli interessi della città? Per me delle due l’una: o è cinismo o superficialità. Entrambe le cose sono davvero molto gravi”, conclude Piciocchi.