Ponte Morandi, le celebrazioni a 8 anni dalla tragedia: mostra fotografica, video e spettacolo teatrale

Genova. Prenderà il via giovedì 13 agosto, alle 17.30, a Palazzo Tursi, il programma di iniziative in memoria delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. Il programma, promosso dal Comune di Genova insieme al Comitato Parenti Vittime del Ponte Morandi e all’Ordine dei Giornalisti della Liguria, in collaborazione con l’Associazione Ligure dei Giornalisti, precede la cerimonia ufficiale del 14 agosto alla Radura della Memoria, in via Walter Fillak, con il progetto artistico curato da Forevergreen.

INSTALLAZIONE VIDEO E MOSTRA FOTOGRAFICA IN RICORDO DELLE 43 VITTIME

Giovedì 13 agosto, alle 17.30, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi verrà proiettato il video, realizzata da 30 cronisti e sarà inaugurata la mostra fotografica con oltre 100 immagini di fotoreporter genovesi che per un mese e mezzo sarà ospitata nel porticato.

Il progetto video è stato curato dai giornalisti Pierpatrizia Lava e Lorenzo Battilana, mentre la mostra fotografica è stata coordinata da Andrea Leoni, vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria.

A inaugurare la mostra e presentare il video nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi sarà la Sindaca di Genova, Silvia Salis. Insieme a lei il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’arcivescovo di Genova Monsignor Marco Tasca, la prefetta di Genova Cinzia Torraco, il procuratore della Repubblica Nicola Piacente, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria Tommaso Fregatti, il vicepresidente dell’Ordine e coordinatore della mostra Andrea Leoni, la curatrice del progetto video Pierpatrizia Lava, il segretario dell’Associazione Ligure dei Giornalisti Matteo Dell’Antico e la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante.

LO SPETTACOLO “LA TRAIETTORIA CALANTE” A PALAZZO TURSI

Sempre giovedì 13 agosto alle 20.30, nel porticato al piano terra di Palazzo Tursi, andrà in scena la replica straordinaria de “La traiettoria calante”, lo spettacolo di e con Pietro Giannini, vincitore del Premio Ubu 2025 come miglior attore/performer under 35. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Nazionale di Genova, rientra nelle iniziative organizzate per l’ottavo anniversario della tragedia.

Prima dello spettacolo, il giornalista di Repubblica Matteo Macor condurrà un incontro con la sindaca di Genova Silvia Salis, la rappresentante dei parenti delle vittime Egle Possetti e Pietro Giannini.

NELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA MUSICA IN RICORDO DELLE 43 VITTIME

Venerdì 14 agosto, dalle 8.30 alle 10.30, AMT , l’azienda di Trasporto pubblico cittadino, prende parte alla giornata del ricordo con un’iniziativa di ascolto dedicata alle 43 vittime della tragedia. Nelle stazioni della metropolitana saranno diffuse musiche selezionate per creare un momento di raccoglimento e memoria, e incoraggiare la cittadinanza a raggiungere la Radura della Memoria con la metro per partecipare alla commemorazione.