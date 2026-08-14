Ponte Morandi, giornata di commemorazioni a otto anni dal crollo: la cerimonia a Certosa

Genova. Nell’ottava ricorrenza del crollo di Ponte Morandi e nel ricordo delle 43 vittime che il 14 agosto 2018 persero tragicamente la vita, le commemorazioni, promosse dal Comune di Genova, insieme al Comitato Parenti vittime del Ponte Morandi, hanno preso il via già nella giornata di ieri, ma oggi, come oramai da tradizione, ci sarà il clou degli eventi legati a questa dolorosa data, entrata con drammatica prepotenza nel calendario di ogni genovese. E questa “edizione” sarà a prima dopo la sentenza del processo che ha stabilito condanne pesanti per i dirigenti considerati responsabili a vario titolo dell’incidente.

Dopo la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, alle 10.45 inizierà la cerimonia in ricordo delle vittime del ponte Morandi alla presenza della sindaca di Genova, Silvia Salis, del prefetto di Genova, Cinzia Torraco, del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci e del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, con delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per consentire lo svolgimento delle cerimonie sono state predisposte alcune modifiche alla viabiltià

· Via W. Fillak, tratto compreso tra l’intersezione con Via Campi e l’intersezione con Via Capello: divieto di sosta veicolare su entrambi i lati, con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, dalle 17 del 13 agosto alle 14 del 14 agosto; divieto di circolazione dalle ore 9,30 alle ore 12,30 del 14 agosto.

· Via E. Porro, tratto compreso tra il civ. 18 rosso e l’intersezione con Via Fillak e nell’area antistante le scale A, B e C del civico 11, nei tratti a monte e a mare della Radura della Memoria: divieto di sosta veicolare su entrambi i lati, con rimozione forzata, dalle ore 17 del 13 agosto alle ore 14 del 14 agosto.

* Via E. Porro, tratto compreso tra il civ. 18 rosso e l’intersezione con Via Fillak e nell’area antistante le scale A, B e C del civico 11, nei tratti a monte e a mare della Radura della Memoria: divieto di circolazione dalle ore 07:00 alle ore 14:00 del 14 agosto. Contestualmente, nel tratto compreso tra il civ. 18 rosso e l’intersezione con Via Capello, ripristino del doppio senso di circolazione in regime di senso unico alternato a vista;

* Via Campi, tratto compreso tra il sottopasso ferroviario e l’intersezione con Via Perlasca: divieto di sosta veicolare, con rimozione forzata, sul lato mare dalle ore 17 del 13 agosto alle ore 14 del 14 agosto;

* Via T. M. Canepari, lato ponente, tratto compreso tra l’intersezione con Via Benedetto Brin e l’intersezione con Via San Bartolomeo della Certosa: divieto di sosta dalle ore 17 del 13 agosto alle ore 14 del 14 agosto.

* Via A. Vedovi: divieto di sosta veicolare con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti dalle ore 17 del 13 agosto alle ore 14 del 14 agosto

L’inaugurazione della mostra

La commemorazione della strage del Ponte Morandi, avvenuta il 14 agosto 2018, in attesa della cerimonia ufficiale alla Radura della Memoria, si è tradotta in una doppia iniziativa portata avanti dall’Ordine dei giornalisti della Liguria insieme al Comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi e il Comune di Genova, in collaborazione con l’Associazione ligure dei giornalisti.

Nel pomeriggio di ieri a palazzo Tursi è stata presentata un’istallazione multimediale che inizialmente sarà ospitata nell’atrio del palazzo comunale e poi trasferita al Memoriale lungo il Polcevera. Si tratta di una mostra fotografica con oltre 100 immagini scattate da fotoreporter genovesi e di un video che racconta le vittime in quanto persone e non soltanto nella loro assenza.

All’inaugurazione del percorso, le massime autorità, oltre alla sindaca di Genova Silvia Salis e al consigliere regionale Matteo Campora in rappresentanza della Regione, l’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca, il procuratore della Repubblica Nicola Piacente, il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Liguria Tommaso Fregatti, il vicepresidente dell’Ordine e coordinatore della mostra Andrea Leoni e la presidente del comitato Ricordo Vittime ponte Morandi Egle Possetti oltre a tanti familiari delle vittime.