Polizia, Silp Cgil: “Chi garantisce la sicurezza in Liguria non può permettersi di abitare dove lavora”

Genova. “Chiediamo che chi garantisce la sicurezza dei liguri possa permettersi di essere ligure“. Lo scrive in una nota il sindacato Silp Cgil, sigla che rappresenta i lavoratori della polizia, mettendo a confronto i 68 euro netti in più al mese (145,51 euro lordi) frutto del rinnovo contrattuale 2025-2027 col costo di abitare nella nostra regione.

“Con un’inflazione prudenziale del 6,3% nel triennio contro un aumento reale del 4,6%, ogni collega perde circa mille euro di potere d’acquisto. Una firma obbligata, la nostra, per non essere esclusi dalla contrattazione di secondo livello in un sistema che ci nega il diritto di sciopero – puntualizza il sindacato -. Ora si mettano quei 68 euro accanto ai numeri della nostra regione, la Liguria. La terza più cara d’Italia per l’acquisto della casa. La Cna calcola che a Genova l’affitto assorba il 44% dello stipendio netto medio, a Savona il 39%. Dal 2019 i canoni sono passati a Genova da 690 a 910 euro, a Savona da 600 a 740, alla Spezia da 610 a 755, a Imperia da 570 a 680, mentre le retribuzioni liguri crescevano fra l’8 e il 10%. A Imperia i canoni sono saliti del 20% in un anno con l’offerta crollata di un terzo”.

“E qui il dato apre uno scenario ancora diverso: in Liguria si contano quasi 40mila appartamenti a uso turistico, oltre 12mila nella sola provincia di Savona. La casa che manca al collega trasferito non è scomparsa: ha cambiato destinazione. Ne discende una conseguenza che nessuno ha ancora messo per iscritto. Chi presta servizio nelle nostre questure, nei nostri commissariati, compartimenti, uffici di specialità sempre più spesso non risiede nel territorio in cui presta servizio. Abita dove riesce, viaggia e chiede il trasferimento appena può. La sicurezza sta diventando un servizio pendolare: presidiato da chi quel contesto non lo vive, non lo riconosce, non ci resta abbastanza da imparare a leggerlo”, continua il Sipl.

“È un problema di salario, ma non solo. Il controllo del territorio si fonda sulla conoscenza del territorio, e la conoscenza richiede permanenza. Una polizia di prossimità fatta di personale in transito è una contraddizione nei termini che nessuna ritrovato tecnologico risolve. Un alloggio a canone sostenibile vale, oggi in Liguria, più di quanto abbia portato l’intero rinnovo contrattuale. Per questo alloggi, indennità, convenzioni con i Comuni e regolazione degli affitti brevi non sono materia accessoria: diventano salario a tutti gli effetti“, conclude il sindacato.