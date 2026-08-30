Blitz della polizia locale a Cornigliano e Sestri, 68 identificati e violazioni dell’ordinanza anti alcol

Genova. Operazione Largo Raggio nel Ponente e Medio Ponente genovese con 68 persone identificate dalle 20 alle 3 della mattina. È stata svolta la scorsa notte dalla polizia locale impiegando il distretto territorialmente competente, il nucleo antidegrado e il nucleo commercio del reparto sicurezza urbana con controlli mirati nelle aree individuate, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini.

“Le operazioni Largo Raggio sono servizi straordinari di controllo del territorio che prevedono l’impiego coordinato di più settori della polizia locale – spiega l’assessora alla Sicurezza Urbana Arianna Viscogliosi – l’obiettivo è quello di intervenire contemporaneamente sulla sicurezza urbana, sui fenomeni di degrado e sul rispetto delle norme relative alle attività commerciali”.

“Si tratta – continua Viscogliosi – di un modello operativo che ci consente di rafforzare la presenza della polizia locale nei quartieri, anche nelle ore serali e notturne, e di dare risposte puntuali alle criticità segnalate dai territori. I controlli servono ad accertare le irregolarità quando ci sono, ma anche a verificare con attenzione le situazioni indicate dai cittadini: la sicurezza urbana si costruisce attraverso una presenza costante, capillare e vicina ai quartieri“.

L’attività ha interessato in particolare Sestri Ponente e Cornigliano, con controlli in piazza Baracca, piazza Montesanto, nell’area del Mercato del Ferro e nelle vie limitrofe, ai giardini Melis e in via Cornigliano, oltre a verifiche presso pubblici esercizi e circoli nelle zone di Sestri Ponente e Pra’.

Il servizio è stato orientato soprattutto alle aree oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini e ai luoghi maggiormente frequentati nelle ore serali, attraverso controlli dinamici e una presenza diffusa sul territorio.

Complessivamente sono state controllate 68 persone. Nel corso delle verifiche sono state accertate tre violazioni dell’ordinanza antialcol: una in piazza Montesanto e due ai giardini Melis. Sono state inoltre contestate tre violazioni per detenzione di hashish per uso personale: due in piazza Baracca e una ai giardini Melis. Uno dei soggetti coinvolti, minorenne, è stato affidato ai genitori.

Sempre in piazza Baracca è stata rinvenuta e sequestrata ulteriore sostanza stupefacente, con conseguenti accertamenti di polizia giudiziaria. Un cittadino straniero maggiorenne è stato accompagnato per le procedure di identificazione e fotosegnalamento e successivamente invitato a presentarsi presso l’ufficio stranieri per gli ulteriori adempimenti.

Nel corso della serata sono stati inoltre effettuati controlli presso tre attività e circoli nelle zone di Sestri Ponente e Pra’, alcuni dei quali interessati da segnalazioni relative a rumori, musica e attività di intrattenimento. Nei controlli effettuati non sono state riscontrate irregolarità. Una delle attività segnalate è risultata chiusa al momento del sopralluogo.