Polizia, anche a Genova la campagna di prevenzione e controllo “Questa sera guido io”

Genova. La polizia di Stato di Genova ha avviato, nello scorso fine settimana, la campagna “Questa sera guido io”, realizzata in collaborazione con la fondazione Ania e le principali associazioni di categoria dei titolari degli stabilimenti balneari e dei locali da ballo.

L’iniziativa si è articolata in una prima fase di prevenzione e sensibilizzazione, con gli operatori della polizia stradale che hanno incontrato, all’ora dell’aperitivo, i giovani presso uno stabilimento balneare di corso Italia, illustrando, anche attraverso la distribuzione di alcoltest usa e getta e la riproduzione di video, i rischi legati alla guida in stato d’ebbrezza e promuovendo la figura del “guidatore designato”, chi decide, per una sera, di non bere, per riportare a casa gli amici, sani e salvi.

Nel corso della serata, sono stati poi svolti mirati posti di controllo lungo le principali direttrici della movida genovese e della circolazione notturna. Ai conducenti risultati più virtuosi e che avevano scelto di svolgere il ruolo di guidatore designato sono stati consegnati dei biglietti omaggio messi a disposizione da una delle principali discoteche estive della città.

Tra gli episodi di maggiore rilievo, si segnalano due conducenti risultati con un tasso alcolemico rientrante nella soglia di rilevanza penale. Si ricorda, infatti, che, al superamento di 0,8 g/l, la condotta del conducente integra un reato comportando, oltre al ritiro della patente di guida, conseguenze sanzionatorie più gravi rispetto a quelle rientranti nella fattispecie amministrativa.

L’attività, che proseguirà nelle prossime settimane, ha l’obiettivo di coniugare sensibilizzazione e controllo del territorio, ribadendo il messaggio della campagna: divertimento e sicurezza devono procedere insieme, affinché tutti, anche grazie al guidatore designato, possano fare ritorno a casa in sicurezza.