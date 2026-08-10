Politiche abitative, ripartiti 2 milioni di euro del fondo affitti: risorse per 23 comuni ad alta “tensione abitativa”

Genova. Regione Liguria rafforza il proprio impegno a sostegno delle famiglie in difficoltà, destinando 2 milioni di euro al fondo per il pagamento degli affitti e per la morosità incolpevole, con un incremento di 200mila euro rispetto al 2025. Le risorse, interamente derivanti dalle finanze regionali, sono state ripartite, analogamente all’anno scorso, tra i 23 Comuni liguri ad alta tensione e ad alta problematicità abitativa, in base al fabbisogno dichiarato, secondo la legge 431/1998.

“Garantire un sostegno concreto alle persone e alle famiglie più in difficoltà rappresenta un impegno fondamentale della nostra amministrazione regionale – dichiarano gli assessori regionali alle Politiche abitative Marco Scajola e alle Politiche sociali Massimo Nicolò –. Grazie a un importante lavoro condiviso abbiamo rifinanziato il fondo affitti con risorse interamente regionali, incrementandolo di 200mila euro rispetto al 2025. Si tratta di 2 milioni di euro ripartiti tra i Comuni con maggiore pressione abitativa, che consentiranno di offrire un aiuto a oltre 7mila famiglie, compresi gli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Gli stessi Comuni saranno liberi di utilizzare i fondi nella maniera più efficace possibile secondo le proprie necessità ed esigenze. Proseguiremo su questa linea, integrando le politiche abitative e quelle sociali per rafforzare il sostegno e promuovere l’inclusione dei cittadini liguri”.

Questo l’elenco completo:

Albenga (24.070 €), Arcola (26.787 €), Arenzano (17.926 €), Bordighera (33.334 €), Cairo Montenotte (17.588 €), Camporosso (7.950 €), Chiavari (82.135 €), Diano Marina (25.032 €), Genova (545.755 €), Imperia (102.441 €), La Spezia (336.244 €), Lerici (29.089 €), Loano (48.516 €), Luni (8.508 €), Rapallo (54.944 €), Sanremo (158.331 €), Santo Stefano di Magra (16.798 €), Sarzana (38.524 €), Savona (216.438 €), Sestri Levante (52.627 €), Taggia (51.582 €), Vallecrosia al Mare (17.916 €), Ventimiglia (87.454 €).