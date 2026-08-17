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Arriva la pioggia, Arpal: “Possibili temporali su Tigullio e Levante”. Nel fine settimana calo delle temperature

"Nei fenomeni più intensi non si escludono allagamenti, colpi di vento e grandine, con chicchi anche di medie dimensioni nelle zone più interne"

Grandine e fulmini colpiscono Genova ed entroterra

Genova. Dopo il temporale che ha sfiorato le coste genovesi ieri notte, oggi si prevede una giornata instabile, con temporali pomeridiani localmente forti dai rilievi verso le coste. Queste le previsioni di Arpal che ricorda che “Da martedì – però – torna il sole”.

“Una temporanea flessione dell’anticiclone mantiene condizioni di instabilità sulla Liguria nella giornata di oggi, lunedì, con una vivace attività cumuliforme – si legge nelle nota di Arpal – La giornata è all’insegna della variabilità, con ampi tratti di cielo sereno che si alternano a nubi consistenti. Nel corso del pomeriggio sono possibili temporali, in particolare a partire dai rilievi dell’Appennino di Levante e delle Alpi Liguri, con locali sconfinamenti sulle coste di Imperiese, Levante genovese, Tigullio e Spezzino. Nei fenomeni più intensi non si escludono allagamenti, colpi di vento e grandine — con chicchi anche di medie dimensioni nelle zone più interne. In serata è atteso l’esaurimento dei fenomeni e il ritorno del sole”.

“Per la giornata odierna si segnala “Bassa probabilità di temporali forti” su tutte le zone di allertamento – continua la nota – Tra martedì e mercoledì è previsto il ritorno del sole, mentre nella seconda parte della settimana l’alta pressione sembra destinata a cedere il passo a correnti umide di matrice atlantica, che porteranno maltempo, piogge e un significativo calo delle temperature”.

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