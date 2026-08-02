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Nomina

Piano pandemico, Matteo Bassetti sarà il coordinatore scientifico del gruppo tecnico regionale

Il suo nome è stato proposto al ministero dalla Regione Liguria

matteo bassetti

Genova. Dopo la riunione del 13 luglio, giorno in cui si è insediato il Gruppo tecnico-sanitario regionale per l’aggiornamento del Piano pandemico della Regione Liguria e a seguito della costituzione del gruppo di lavoro, il coordinamento scientifico regionale è stato affidato al professor Matteo Bassetti.

Su richiesta del Ministero della Salute rivolta alle Regioni e alle Province autonome di designare tre rappresentanti del Coordinamento Interregionale dell’Area Prevenzione e Sanità Pubblica, la Regione Liguria ha proposto allo stesso Comitato Interregionale Matteo Bassetti.

L’Italia ha adottato il Piano Pandemico 2025-2029, finanziato con oltre 1,1 miliardi di euro, di cui 50 milioni stanziati per il 2025, 150 milioni per il 2026 e 300 milioni annui a partire dal 2027. Il documento stabilisce strategie flessibili per mitigare l’impatto sanitario, garantire scorte strategiche e introdurre trattamenti antivirali precoci

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