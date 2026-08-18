Peste suina, ancora nuovi casi tra Genova e Savona

Genova. Non si ferma l’epidemia della peste suina africana, che ancora prolifera tra Liguria e Piemonte. La conta dei casi positivi, infatti, sale con l’ultimo bollettino diramato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Al 16 agosto, il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.208 casi. Invariati a 826 in Piemonte, crescono a 1.382 in Liguria. Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Liguria sono state riscontrate sette nuove positività sui cinghiali: una in provincia di Genova a Genova (309); sei in provincia di Savona, tutte a Cengio (25). Il totale in regione sale a 1.382 casi. In Piemonte non sono state osservate nuove positività. Il totale in regione rimane stabile a 826 positivi. Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana rimane fermo a quota 206.