  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Conteggio

Peste suina africana, altri tre casi in Liguria: il totale sale a 1.374

Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana è fermo a quota 205

cinghiale

Genova. Salgono ancora i casi di peste suina africana tra i cinghiali della Liguria e del Piemonte. Nella nostra regione le positività riscontrate da inizio epidemia sono 1.374, in Piemonte 825.

Rispetto all’ultima rilevazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Liguria e Valle d’Aosta sono stati registrati tre nuovi casi in Liguria e due in Piemonte.

In Liguria sono state riscontrate tre nuove positività sui cinghiali: tutte in provincia di Savona, a Cengio (17). Il totale in regione sale a 1.374 casi.

In Piemonte sono state osservate due nuove positività sui cinghiali entrambe in provincia di Asti a Serole (tre). Il totale in regione cresce a 825 positivi.

Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana è fermo a quota 205. Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.