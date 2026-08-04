Peste suina africana, altri tre casi in Liguria: il totale sale a 1.374

Genova. Salgono ancora i casi di peste suina africana tra i cinghiali della Liguria e del Piemonte. Nella nostra regione le positività riscontrate da inizio epidemia sono 1.374, in Piemonte 825.

Rispetto all’ultima rilevazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Liguria e Valle d’Aosta sono stati registrati tre nuovi casi in Liguria e due in Piemonte.

In Liguria sono state riscontrate tre nuove positività sui cinghiali: tutte in provincia di Savona, a Cengio (17). Il totale in regione sale a 1.374 casi.

In Piemonte sono state osservate due nuove positività sui cinghiali entrambe in provincia di Asti a Serole (tre). Il totale in regione cresce a 825 positivi.

Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana è fermo a quota 205. Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.