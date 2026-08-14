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Ieri

Preso a bastonate in mezzo alla strada al Lagaccio: mistero sul movente

Gli aggressori, quattro o cinque, sono fuggiti al rumore delle sirene delle volanti chiamate dai residenti che hanno assistito dalla scena

pestaggio lagaccio

Genova. E’ giallo sul movente che ha portato all’aggressione a cui hanno assistito molti testimoni, avvenuta ieri intorno alle 19 in via del Lagaccio. Vittima un cittadino turco di 35 anni. Gli aggressori sarebbero arrivati a bordo di un’auto: lo hanno individuato ed è scoppiata una lite. Poi la vittima è stata presa a bastonate.

I passanti hanno chiamato il 112 e sul posto sono arrivate cinque volanti della polizia insieme ai soccorsi della Croce verde genovese. La vittima non è in gravi condizioni ed è stato portato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

Fuggiti gli aggressori, un gruppo di quattro o cinque persone. Adesso l’indagine è stata affidata dalla pm Paola Calleri agli investigatori della squadra mobile. Secondo quanto trapela si sarebbe trattato di una vera e propria spedizione punitiva. Anche gli aggressori sono della stessa nazionalità della vittima.

Alcuni di loro secondo quanto gestiscono un’attività economica nel ponente genovese. Gli investigatori coordinati dal vicedirigente della squadra mobile Antonino Porcino sono sulle loro tracce, ma soprattutto stanno cercando di chiarire le ragioni della aggressione.

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