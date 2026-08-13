Pesca e acquacoltura, al via il bando della Regione Liguria: indennizzi per coprire gli extra costi

Genova. Via libera da Regione Liguria al bando per indennizzi finanziari a copertura dei maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese della pesca e dell’acquacoltura per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente. Una misura di sostegno pensata per aiutare il settore a far fronte agli extra costi causati dalle tensioni internazionali degli ultimi mesi. Il bando è finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027.

“Questo bando rappresenta una misura concreta per sostenere il settore in questa difficile congiuntura internazionale che, ormai da mesi, ha provocato un innalzamento dei prezzi, in particolare dei carburanti, causando forti ricadute su tutta la filiera produttiva e sui consumatori – commenta l’assessore all’ Acquacoltura e Pesca professionale Alessandro Piana -. La pesca e l’acquacoltura liguri sono un patrimonio economico, sociale e culturale che va tutelato e sostenuto, e Regione Liguria è da sempre al fianco dei lavoratori che giorno dopo giorno si impegnano per portarle avanti”.

Le domande potranno essere presentate fino al 14 settembre 2026. Il bando, con tutti i dettagli sugli importi, la modulistica e i requisiti, sarà presto consultabile sul portale www.agriligurianet.it. Sono ammissibili gli indennizzi finanziari per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura per il periodo compreso tra il 28 febbraio ed il 31 agosto 2026; in un secondo tempo si procederà alla riapertura del bando per gli ultimi quattro mesi dell’anno (da 1 settembre al 31 dicembre 2026).

Il bando è finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (PN FEAMPA) 2021-2027. La dotazione finanziaria iniziale è di circa 120mila euro ma, alla luce della modifica del Piano Finanziario del PN FEAMPA 21-27 in corso di approvazione, Regione Liguria è al lavoro per aumentare la cifra fino al nuovo importo di euro 1.952.775,48.