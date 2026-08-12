Le genovesi del Perfect Life Choir hanno vinto la medaglia d’oro ai campionati mondiali di canto corale

Genova. Il coro genovese Perfect Life Choir ha vinto la medaglia d’oro al campionato World Choir Games 2026 in Svezia nella categoria Pop Ensembles.

Le 15 giovani cantanti, dirette dal maestro Filippo Finotti della scuola All Voices Academy di Genova, hanno conquistato la medaglia d’oro a quello che è a tutti gli effetti il campionato mondiale di canto corale attualmente in corso a Helsingborg, in Svezia.

La competizione riunisce oltre 8.500 coristi provenienti da più di 40 Paesi e circa 160 cori suddivisi per categorie. Le cantanti liguri si sono classificate seconde assolute nella loro categoria, a soli cinque punti dal primo posto, migliorando il risultato dello scorso anno, quando ottennero l’argento agli European Choir Games & Grand Prix of Nations in Danimarca. La medaglia è comunque d’oro.

Un riconoscimento che conferma la crescita artistica e l’impegno del gruppo nel panorama corale internazionale.

Il coro al ritorno a Genova

La storia del Perfect Life Choir

Perfect Life Choir è un gruppo corale pop di giovani ragazze genovesi, cantanti, di età compresa fra 17 e 32 anni, unite da amicizia e passione per il canto. È stato fondato nel settembre 2018 dal direttore artistico e vocale Filippo Finotti, che tutt’ora si occupa della formazione vocale delle cantanti sia a livello corale sia come soliste.

Il nome Perfect Life prende spunto da una canzone di Moby. Non è una celebrazione della perfezione, ma rappresenta un ‘tendere verso’ uno stato di bellezza artistica e condivisione che per chi canta diventa un momento di benessere e realizzazione.

È un coro tutto al femminile non per scelta ma per caso. Il collettivo che ha costituito la fase embrionale del progetto era formato da cinque ragazze. Successivamente il gruppo si è arricchito di altre cantanti, tutte ragazze. Il coro comprende a oggi 18 elementi.

Perfect Life ha partecipato in questi anni a numerosi eventi pubblici anche a carattere benefico, spettacoli teatrali e concerti di vario genere e prestigio.

Nel luglio 2025 partecipa agli European Choirs Games svoltisi ad Aarhus, in Danimarca, e si aggiudica il Gold Level nella Categoria Open nonché la medaglia d’argento nella successiva Categoria Champions.