Dalla Regione arriva un’altra maxi penale a Trenitalia: 3,9 milioni per ritardi e disservizi

Genova. Ancora una maxi penale della Regione Liguria nei confronti di Trenitalia per i ritardi e i disagi vissuti quotidianamente dai pendolari sulla rete ferroviaria nel corso del 2025. A quantificare l’importo è una delibera approvata dalla giunta Bucci nei giorni scorsi: oltre 3,9 milioni di euro “per il mancato rispetto degli obblighi contrattualmente stabiliti”, cioè il tetto massimo previsto dal contratto di servizio secondo quanto stabilito dal comitato di gestione a fine luglio.

Non è la cifra record dell’anno precedente, quando la “multa” aveva toccato quota 4,4 milioni, ma supera comunque i 3,2 milioni riferiti al 2023. “A noi non piace applicare sanzioni – commenta l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola – però la nostra asticella è molto alta, quindi pretendiamo ancora di più da parte di Trenitalia, anche se riscontriamo molti passi avanti rispetto al passato. Vogliamo attenzione al viaggiatore, che non dev’essere un numero ma una persona persona, più personale attento a contrastare eventuali disagi, massima pulizia e massima puntualità dei treni”.

Come tutti gli anni, le penali vengono determinate sulla base di una serie di parametri che tengono conto della puntualità dei treni (in base ai dati certificati dalla stressa Trenitalia), dei servizi soppressi e sostituiti con bus, ma anche dei rilievi del settore Trasporto pubblico della Regione (oltre 6.600 nell’arco dell’anno) per quanto riguarda comfort e accessibilità delle carrozze, pulizie, biglietterie e rete di vendita. Ulteriori penali ancora da quantificare riguardano i ritardi nella consegna dei nuovi treni previsti dal contratto di servizio 2018-2032. “Trenitalia – si legge poi nella delibera – non ha presentato né attivato alcun progetto di incremento della velocità commerciale“. E anche per questo non viene riconosciuto all’azienda alcun premio.

Come verranno usati i soldi “recuperati” da Trenitalia? Anzitutto per il bonus erogato ai pendolari, che dal 2024 possono usufruire di uno sconto del 20% sull’abbonamento (prima era il 10%). L’anno scorso la misura è costata circa 144mila euro. In generale la Regione, in linea con gli anni scorsi, stabilisce che le penali siano destinate “prioritariamente al ristoro di eventuali disagi e danni subiti dalla clientela, nonché al miglioramento della qualità, al mantenimento e all’eventuale incremento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale”.

“Questi 3,9 milioni verranno usati per indennizzare gli utenti, ma li investiremo anche per potenziare i servizi – conferma Scajola – compresi i treni extra, cioè fuori dal contratto, in caso di eventi che prevedono un forte afflusso di persone. È quello che abbiamo fatto ad esempio per l’Adunata degli alpini a Genova, o in questi giorni su richiesta dei Comuni di Sori a Lavagna“.

Al momento non sono all’orizzonte incrementi del bonus, anche se al tavolo coi pendolari si era ipotizzato il ritocco fino al 30%. Ed è tutto da capire cosa accadrà alle tariffe nel 2027, dato che il contratto di servizio prevede anche per l’anno prossimo un aumento dell’1,5% in ambito sia regionale sia genovese. “C’è ancora tempo per valutare, vedremo“, si limita a commentare Scajola.

Così come sono ancora un’incognita i potenziamenti del servizio che dovrebbero conseguire alla conclusione dei lavori sul nodo ferroviario di Genova. L’infrastruttura, nella sua configurazione definitiva, permetterebbe di programmare fino a un treno ogni sei minuti tra Voltri e Brignole, realizzando una sorta di metropolitana ad alta capacità in ambito urbano con impatti diretti anche sul servizio di Amt.

I primi servizi aggiuntivi, come richiesto a Trenitalia dalla Regione, sono scattati a marzo nei giorni festivi e prefestivi sulla tratta Savona-Sestri Levante. L’assessore Scajola aveva annunciato in consiglio regionale un accordo già in piedi con Trenitalia per un’integrazione al contratto di servizio. “La programmazione è sempre work in progress – assicura oggi -. È nostro interesse migliorare il servizio, ma anche loro. C’è un’ottima collaborazione, esistono riunioni periodiche sul tema. Man mano che si sbloccheranno i cantieri su Genova andremo a potenziare l’offerta“.