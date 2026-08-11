Pegli, sabato 22 si recuperano i fuochi d’artificio per la “Fiera del Mare”

Genova. Si rinnoverà sabato 22 agosto a Pegli l’appuntamento, molto sentito dalla cittadinanza, con i fuochi d’artificio estivi.

Lo spettacolo pirotecnico, previsto originariamente lo scorso 26 luglio in chiusura della tradizionale “Fiera del Mare”, era stato rinviato per motivi di sicurezza.

L’evento, organizzato dall’Assessorato al Commercio del Comune di Genova in stretta collaborazione con il locale CIV Riviera di Pegli e con il supporto del Municipio VII Ponente, inizierà attorno alle ore 23.15. I fuochi saranno a basso impatto acustico e ambientale, nel rispetto di tutte le sensibilità. Sarà possibile assistere allo spettacolo da largo Calasetta e da tutta la passeggiata a mare pegliese.