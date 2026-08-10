Pedoni in sopraelevata all’alba, interviene la polizia locale

Genova. Sono rimasti in sopraelevata una quarantina di minuti, attraversando la città da Sampierdarena verso il centro senza accorgersi di avere imboccato una strada dedicata alle auto.

È successo poco prima dell’alba di lunedì: tre persone si sono incamminate sulla strada Aldo Moro, in quel momento praticamente deserta, da via Cantore. Quando sono state avvistate dalla centrale della polizia locale attraverso le telecamere una pattuglia è partita per raggiungerli.

Una volta raggiunti dagli agenti, poco dopo le 5.30, sono stati riportati su strade più sicure.