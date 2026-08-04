“Pattuglione” tra Sampierdarena e Cornigliano, controllati giardini e bar

Genova. Ancora controlli della polizia in questa estate rovente, stavolta tra Sampierdarena e Cornigliano.

Lunedì sera ai controlli, coordinati dal commissariato Cornigliano, hanno partecipato due unità del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, un’unità cinofila antidroga con il cane Leone e personale Polfer della stazione di Sampierdarena.

Monitorati i giardini Melis e Ansaldo Meccanico e l’area della stazione ferroviaria dove si è proceduto all’identificazione di 16 persone. Il servizio è proseguito verso la zona di Bolzaneto dove sono stati verificati alcuni esposti, in particolare vicino alla chiesa di Nostra Signora della Neve, dove è stato segnalato amministrativamente un cittadino tunisino di 20 anni trovato in possesso di una dose di hashish del peso di circa 2,30 gr.

Successivamente i controlli si sono concentrati nelle zone di Pontedecimo, dove è stato effettuato un controllo avventori in un bar, e nelle zone di via Fillak e via Porro con particolare attenzione al “Parco della Memoria”.

L’ultima delegazione sottoposta a monitoraggio è stata quella di Sampierdarena con un controllo in un locale di via Urbano Rela, spesso fonte di lamentele da parte dei residenti a causa degli schiamazzi dei clienti, dove il cane Leone ha trovato, nascosta in anfratti, una dose di hashish di circa 1,5 gr che è stata sequestrata a carico di ignoti. Nel complesso sono state identificate oltre 71 persone e verificati gli esposti presentati dai residenti.