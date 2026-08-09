La Sampdoria vince a Parma: Abildgaard e Lauritsen per lo 0-2 finale

Parma. La Sampdoria ha vinto a Parma aggiudicandosi il trofeo Doppio Malto: 0-2 il punteggio finale.

Le reti della Sampdoria tutte nel primo quarto d’ora.

Al 5′ i blucerchiati passano al primo affondo: tiro di Abilgaard deviazione di Delprato e Corvi messo fuori causa. La Sampdoria ha sfruttato una uscita errata del Parma ed è andata in superiorità con Sinani. Il raddoppio all’11’ cross di Abildgaard e stacco di Lauritsen che infila Corvi da pochi passi.

Poi la Sampdoria controlla e il Parma non fa molto per recuperare il risultato, da registrare al 34′ un’uscita di Krastev non proprio perfetta e Lontani che di testa tenta il pallonetto, palla che sorvola la traversa. Al 74′ Diallo colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo e sfiora la traversa.

A fine gara Abildgaard è stato decretato miglior giocatore del match. Ai microfoni del canale ufficiale del Parma ha detto: “Bella partita, grazie a tutti. È stato un piacere. Per noi è stato un bel passo avanti”.

Bernardo Corradi ha dichiarato sul canale youtube dei ducali: “È stata una partita di fine preparazione. SIamo in un percorso che ci porta al 17 agosto e alla partita di Coppa Italia contro la Cremonese. Abbiamo avuto un approccio abbastanza buono. La settimana scorsa abbiamo fatto un po’ di fatica. Ora abbiamo mollato un po’ ed è andata meglio”.

Il tabellino di Parma – Sampdoria

Parma 0

Sampdoria 2

Reti: p.t. 5′ Abildgaard, 13′ Lauritsen.

Parma (3-4-2-1): Corvi; Circati (18′ s.t. Ndiaye), Troilo (30′ s.t. Drobnič), Frigan (1′ s.t. Konate); Del Prato (27′ s.t. Carboni), Keitan (18′ s.t. Kouda), Ordonez (1′ s.t. Bernabé), Valeri (27′ s.t. Toure); Sørensen (1′ s.t. Ondrejka), Lontani (1′ s.t. Diallo); Pellegrino (27′ s.t. Britschgi).

A disposizione: Suzuki, Mazzocchi, Almqvist, Elphege, Joujou.

Allenatore: Cuesta.

Sampdoria (4-3-3): Krastev (1′ s.t. Ghidotti); Di Pardo (40′ s.t. Diop), Gartenmann (13′ s.t. Ferrari), Viti (13′ s.t. Riccio), Cicconi; Abildgaard (13′ s.t. Bellemo), Esposito, Henderson (40′ s.t. Rodella); Sinani (30′ s.t. Forte), Lauritsen (30′ s.t. Tutino), Depaoli (45′ s.t. Paratici).

A disposizione: Tantalocchi, Bonara, Ferri, La Gumina.

Allenatore: Corradi.

Arbitro: Gianquinto di Parma.

Assistenti: Fabrizi di Frosinone e Chimento di Molfetta.

Note: ammoniti al; recupero 2′ p.t. e ‘ s.t.; spettatori 4.677, incasso 26.105 euro; terreno di gioco in buone condizioni.