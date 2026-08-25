Parcheggi solari, ecco dove saranno costruite le pensiline fotovoltaiche sopra le aree di sosta

Genova. Prende forma l’idea progettuale di installare su alcune aree di sosta della città le pensiline fotovoltaiche per realizzare quelli che l’amministrazione pubblica ha definito come “parcheggi solari”. Una iniziativa attivata dalla proposta di project financing presentata dalle società City Green Light e Ferplant, sulla quale l’amministrazione civica ha approvato la dichiarazione di interesse pubblico.

I siti prescelti sono nove ,distribuiti nei diversi territori dei municipi e riguardano aree di sosta già esistenti e operativi. Si tratta dei parcheggi di via Giro del Vento, via Borzoli, viale Villa Gavotti, via Agostino Novella, via Crevasco, via Fossato di Cicala, Via Molassana, via Monte Rosa e dell’area di sosta vicino a Ponte San Giorgio, in val Polcevera.

Il progetto dei parcheggi solari

Ciascuna delle nove aree sarà equipaggiata con strutture ombreggianti in acciaio zincato aventi un’altezza variabile tra 2,36 e 2,77 metri, sormontate da moduli fotovoltaici. La tecnica costruttiva adottata per la piantumazione dei pali prevede l’infissione diretta di aste metalliche oblique nel terreno tramite martello pneumatico. Tale soluzione tecnica elimina la necessità di effettuare scavi complessi o di gettare plinti di fondazione in cemento, consentendo di mantenere inalterata la superficie dei parcheggi e azzerando l’impatto sul consumo di suolo.

La proposta prevederà un piano integrato d’investimento e gestione tecnologica con un investimento complessivo pari a quasi 1,2 milioni di euro, interamente finanziato dal promotore privato che si aggiudicherà la realizzazione delle infrastrutture.

Destinazione dell’energia prodotta

L’energia generata nei 9 siti — stmata in una potenza installata totale di 859,74 kWp per una riduzione di emissioni pari a circa 436 tonnellate/anno di CO2 — non sarà immessa esclusivamente in rete, ma alimenterà un sistema di sette gruppi di autoconsumo individuale “a distanza”. Questo meccanismo consentirà di condividere l’energia prodotta dalle pensiline tra 348 utenze pubbliche di pertinenza del Comune di Genova, ottimizzando i consumi energetici della pubblica amministrazione.

Pericu: “Ridurre l’impronta carbonica”

“Con questa delibera – aveva spiegato l’assessora all’ambiente Silvia Pericu – aggiungiamo un tassello importante nel percorso di transizione energetica della nostra città e di installazione di produzione da pannelli fotovoltaici per l’autoconsumo. L’idea di trasformare le aree di sosta in centrali di produzione di energia pulita ci permetterà di produrre energia rinnovabile e di ridurre l’impronta carbonica beneficiando al contempo degli incentivi statali sull’autoconsumo”