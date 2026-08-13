Pallanuoto: Cecilia Nardini è una nuova giocatrice del Rapallo

Rapallo. Esperienza internazionale, qualità e mentalità vincente. Il Rapallo Pallanuoto aggiunge un nuovo tassello alla rosa per la stagione 2026/2027 e annuncia l’arrivo di Cecilia Nardini, mancina romana classe 1999.

Nardini approda in gialloblù dopo l’esperienza in Francia con il Lille Métropole, conclusa nel migliore dei modi con la conquista del campionato francese e della Coppa di Francia.

Un profilo che porta a Rapallo caratteristiche importanti anche dal punto di vista tattico. Mancina naturale, Nardini aggiunge nuove soluzioni al gioco gialloblù e mette a disposizione della squadra l’esperienza maturata nel corso della sua carriera, compresa quella all’estero.

Il suo arrivo si inserisce nel percorso di costruzione di una rosa pensata per affrontare una stagione particolarmente impegnativa, nella quale il Rapallo sarà chiamato a misurarsi ancora una volta su più fronti, tra Serie A1, competizioni europee e Coppa Italia.

«Cecilia è una giocatrice con caratteristiche che cercavamo e siamo molto contenti che abbia scelto Rapallo – commenta il presidente Enrico Antonucci -. Arriva da un’esperienza importante all’estero e soprattutto da una stagione vincente. Crediamo possa inserirsi molto bene nel nostro gruppo e darci nuove soluzioni. Stiamo costruendo una squadra completa, cercando di aggiungere qualità e alternative in ogni ruolo».

Per Nardini si apre così un nuovo capitolo della carriera: dopo i successi conquistati in Francia, il ritorno in Italia e una nuova sfida con la calottina del Rapallo Pallanuoto.

Il club gialloblù aggiunge così un’altra giocatrice al proprio organico, proseguendo nella costruzione di una squadra che vuole presentarsi al via della nuova stagione con qualità, profondità ed esperienza per competere ad alto livello in Italia e in Europa.