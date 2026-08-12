Over 65, il Comune punta sui privati: al via la ricerca di sponsor per nuove attività

Genova. Proseguirà fino a dicembre 2026, e ripartirà nel 2027, il bando del Comune di Genova per la ricerca di sponsor che possano sostenere e potenziare le attività di partecipazione sociale, supporto e inclusione degli over 65 genovesi, promosse dall’amministrazione comunale nell’ambito del progetto “Soggiorni vacanza e attività di socializzazione per i cittadini Senior”.

Ai soggiorni estivi a costi calmierati quest’anno hanno aderito 180 persone anziane, che hanno presentato domanda all’ente. L’iniziativa ora punta alla realizzazione di ulteriori attività, tra cui percorsi di informazione e prevenzione orientati alla promozione di stili di vita sani, attività di socializzazione e promozione del benessere, iniziative culturali e ricreative a carattere inclusivo eallestimento e valorizzazione degli alloggi sociali.

“In un mese e mezzo dall’uscita del bando, siamo stati felici di avere immediatamente raccolto l’adesione dei primi 4 sponsor, che ringrazio a nome dell’Amministrazione per il sostegno dato – spiega l’assessora comunale a welfare e terza età Cristina Lodi – Essere ritornati a offrire alle persone anziane, anche in condizioni di fragilità sociale ed economica, la possibilità di partecipare a soggiorni estivi, in località di mare e montagna, di 8 giorni, con pensione completa, viaggio e attività di svago, è merito degli sponsor che hanno creduto nella nostra proposta. Il contributo dei privati ci aiuta a implementare e potenziare ulteriormente le iniziative di socializzazione e inclusione degli over 65, in aggiunta ai servizi ordinari garantiti dal Comune attraverso il proprio bilancio”.

Sono già 4, a oggi, gli sponsor aderenti al Progetto Ricerca Sponsor 2026 “Soggiorni vacanza e attività di socializzazione per i cittadini senior”: il centro medico Santagostino Genova, Unisalute, Basko – Gruppo Sogegross e Latte Tigullio.

Il progetto di sponsorizzazione nasce con l’obiettivo di creare un percorso strutturato mirato a generare un cambiamento concreto nella qualità di vita delle persone anziane, rafforzando il tessuto sociale e contribuendo a costruire una città più accogliente, solidale, inclusiva e attenta ai bisogni della popolazione senior. Il sostegno di nuovi soggetti privati aderenti al bando sarebbe funzionale anche al miglioramento delle condizioni abitative di persone anziane inserite in alloggi di co-housing, con la possibile dotazione di presìdi domotici.

“Ridurre la solitudine, rafforzare le reti territoriali e attivare nuove forme di partecipazione alla vita della comunità sono i macro obiettivi di questa iniziativa – conclude Lodi – che vede un ruolo fondamentale dei servizi sociali territoriali già coinvolti nel più ampio progetto del COLIVINGenova, nato dal percorso di co-progettazione avviato dalla nostra amministrazione con Auser e Agorà e a cui verranno destinate ulteriori risorse, messe a disposizione dagli sponsor, per promuovere attività specifiche volte alla prevenzione di situazioni di isolamento, fragilità e rischio”