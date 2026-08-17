Orologio da oltre 50mila euro rubato a un turista a Portofino ritrovato dai carabinieri di Firenze

Genova. I carabinieri della stazione di Firenze Peretola l’11 agosto scorso hanno eseguito un fermo nei confronti di due uomini, 29 e 25 anni, ritenuti gravemente indiziati in concorso di un furto con strappo ai danni di un turista.
I fatti risalivano alla sera precedente ed erano avvenuti a Portofino: al turista, un italiano, era stato strappato dal polso un orologio Patek Philippe dal valore stimato di circa 55mila euro.
Le indagini svolte dai carabinieri di Portofino, attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadina, avevano portato a individuare il veicolo utilizzato per la fuga, risultato noleggiato a Firenze.
Lo scambio informativo e la sinergia tra le stazioni dell’Arma di Portofino e Firenze Peretola hanno poi permesso di intercettare il rientro dell’autovettura nel capoluogo toscano.
A seguito di serrate ricerche, i militari fiorentini hanno rintracciato i due sospettati proprio mentre stavano restituendo il mezzo a noleggio presso il garage. Al momento del controllo, uno dei giovani indossava ancora al polso l’orologio rubato.