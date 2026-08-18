Oregina, i vigili del fuoco intervengono per una perdita e trovano un cadavere mummificato

Genova. Dramma della solitudine a Oregina: lunedì sera il corpo di un uomo, ormai mummificato, è stato trovato in un appartamento dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

L’allarme è stato dato dai vicini di casa dell’uomo, residente in salita Oregina. Da qualche giorno ormai avevano notato una perdita d’acqua provenire dal piano superiore, ma nonostante i numerosi tentativi non erano riusciti a mettersi in contatto con il proprietario.

Intorno alle 17.30 i vicini hanno dunque chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto passare dal terrazzo per entrare. Una volta dentro hanno trovato in camera da letto il cadavere, in avanzato stato di decomposizione. Le indagini della polizia sono risalite al proprietario dell’immobile, un uomo di 79 anni di origini croate, da anni residente a Genova.

Non è chiaro da quanto tempo fosse morto. Il caldo record ha certamente accelerato il processo di decomposizione, ma il sospetto è che siano trascorse diverse settimane. La procura è stata informata del ritrovamento e disporrà le necessarie analisi per accertare l’identità del morto.