  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Solo

Oregina, i vigili del fuoco intervengono per una perdita e trovano un cadavere mummificato

È successo lunedì sera. La vittima è con tutta probabilità il proprietario dell'appartamento, un uomo di 79 anni di cui da tempo non si avevano più notizie

Generico agosto 2026

Genova. Dramma della solitudine a Oregina: lunedì sera il corpo di un uomo, ormai mummificato, è stato trovato in un appartamento dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

L’allarme è stato dato dai vicini di casa dell’uomo, residente in salita Oregina. Da qualche giorno ormai avevano notato una perdita d’acqua provenire dal piano superiore, ma nonostante i numerosi tentativi non erano riusciti a mettersi in contatto con il proprietario.

Intorno alle 17.30 i vicini hanno dunque chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto passare dal terrazzo per entrare. Una volta dentro hanno trovato in camera da letto il cadavere, in avanzato stato di decomposizione. Le indagini della polizia sono risalite al proprietario dell’immobile, un uomo di 79 anni di origini croate, da anni residente a Genova.

Non è chiaro da quanto tempo fosse morto. Il caldo record ha certamente accelerato il processo di decomposizione, ma il sospetto è che siano trascorse diverse settimane. La procura è stata informata del ritrovamento e disporrà le necessarie analisi per accertare l’identità del morto.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.