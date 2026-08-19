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Dal passato

Ordigno bellico ritrovato vicino alla A7 a Isola del Cantone: l’intervento degli artificieri dell’esercito

L'ordigno rimasto inesploso da circa 80 anni, è presidiato: in fase di definizione il piano di recupero e brillamento

artificieri esercito fossano

Genova. Questo pomeriggio è stato rinvenuto un residuato bellico nelle vicinanze della carreggiata nord della A7, in località Prodonno, Isola del Cantone.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, con la polizia stradale che ha coordinato la messa in sicurezza dell’area, insieme agli artificieri del reggimento genio guastatori di Fossano: l’ordigno rimasto inesploso da circa 80 anni, è presidiato: in fase di definizione il piano di recupero e brillamento.

Non si registrano – al momento – ripercussioni sulla viabilità autostradale.

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