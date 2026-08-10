Genova. Ennesimo bollino rosso per caldo a Genova, in questa ondata di calore che sembra infinita e che sta provocando grande disagio in tutta la Liguria. Martedì 11 agosto e mercoledì 12 sarà ancora da massima allerta, con temperature tra i 29 e i 32 gradi percepite però di molto superiori, intorno ai 37, anche a causa della forte umidità.

Si tratta del decimo giorno consecutivo da bollino rosso, dieci giorni di emergenza per ondata di calore, e la tregua sembra ancora lontana. Secondo le previsioni l’anticiclone resterà sull’Italia almeno sino a Ferragosto compreso. Qualche flessione nelle temperature potrebbe arrivare a partire dalla settimana successiva, ma è ancora troppo presto per averne certezza.

La notte appena trascorsa a Genova è stata caldissima, 30 gradi alle undici, e già alle 10.30 di lunedì mattina la rete Omirl segnalava di nuovo 30 gradi alle 10,30, con un tasso di umidità del 67%. Nel Levante ligure l’umidità saliva addirittura al 73%, nel Ponente il picco a Triora, con l’87%. E sono proprio le notti tropicali a rendere il disagio ancora maggiore, perché neppure al calare del sole l’aria rinfresca e concede una breve tregua.

L’alta pressione di matrice subtropicale continua insomma a dominare il Mediterraneo centrale, mantenendo geopotenziali decisamente elevati e una massa d’aria molto calda ed umida che soffoca la nostra regione.