Ondata di calore senza tregua, altri tre giorni di bollino rosso per caldo a Genova

Genova. L’ondata di calore continua senza tregua. L’ultimo bollettino del ministero della Salute conferma il bollino rosso per oggi, lunedì 3 agosto, e per i prossimi due giorni.

Com’è noto il bollino rosso corrisponde al terzo e ultimo livello di rischio: indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Stando alle previsioni dello stesso ministero della Salute, oggi è la giornata peggiore in assoluto con temperature di 30 gradi già in mattinata e valori percepiti che raggiungono 37 gradi. Martedì e mercoledì dovrebbe verificarsi un calo delle temperature minime (quindi meno afa notturna) ma in un contesto generale di elevato disagio fisiologico.

Anche il bollettino Arpal – in attesa di aggiornamento – vede per martedì 4 agosto temperature minime e massime in lieve calo con umidità su valori medi. Tempo sempre soleggiato, tranne un po’ di nuvole sul Ponente della regione.

Bollino rosso per caldo, dove trovare il fresco a Genova

Una condizione di disagio, quella legata al caldo e all’afa, che non colpisce tutti allo stesso modo. Sia dal punto di vista degli effetti sulla salute, per cui anziani, bambini e malati cronici sono sicuramente in una situazione più delicata, sia da un punto di vista sociale ed economico. È innegabile che chi abbia a disposizione impianti di condizionamento, sul lavoro e a casa, si trovi a fronteggiare con più facilità l’ondata di caldo di questa estate 2026.

Esiste a Genova, grazie a una collaborazione tra Comune di Genova, municipi, sindacati, esercizi privati, uffici pubblici ed enti del terzo settore, una rete di “oasi climatiche” di libero accesso. Spazi dotati di aria condizionata o altre forme di climatizzazione. La messa a sistema di questi spazi rientra nel Piano Estate 2026 e del Programma Estate Sicura, il sistema di interventi che ha l’obiettivo di prevenire e limitare i possibili danni alla salute causati dalle alte temperature e dalle condizioni climatiche critiche. Qui tutti i dettagli.

Bollino rosso per caldo, cosa fare: i consigli del ministero della Salute