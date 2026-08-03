Ondata di calore senza tregua, altri tre giorni di bollino rosso per caldo a Genova

Genova. L’ondata di calore continua senza tregua. L’ultimo bollettino del ministero della Salute conferma il bollino rosso per oggi, lunedì 3 agosto, e per i prossimi due giorni.
Com’è noto il bollino rosso corrisponde al terzo e ultimo livello di rischio: indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.
Stando alle previsioni dello stesso ministero della Salute, oggi è la giornata peggiore in assoluto con temperature di 30 gradi già in mattinata e valori percepiti che raggiungono 37 gradi. Martedì e mercoledì dovrebbe verificarsi un calo delle temperature minime (quindi meno afa notturna) ma in un contesto generale di elevato disagio fisiologico.
Anche il bollettino Arpal – in attesa di aggiornamento – vede per martedì 4 agosto temperature minime e massime in lieve calo con umidità su valori medi. Tempo sempre soleggiato, tranne un po’ di nuvole sul Ponente della regione.
Bollino rosso per caldo, dove trovare il fresco a Genova
Una condizione di disagio, quella legata al caldo e all’afa, che non colpisce tutti allo stesso modo. Sia dal punto di vista degli effetti sulla salute, per cui anziani, bambini e malati cronici sono sicuramente in una situazione più delicata, sia da un punto di vista sociale ed economico. È innegabile che chi abbia a disposizione impianti di condizionamento, sul lavoro e a casa, si trovi a fronteggiare con più facilità l’ondata di caldo di questa estate 2026.
Esiste a Genova, grazie a una collaborazione tra Comune di Genova, municipi, sindacati, esercizi privati, uffici pubblici ed enti del terzo settore, una rete di “oasi climatiche” di libero accesso. Spazi dotati di aria condizionata o altre forme di climatizzazione. La messa a sistema di questi spazi rientra nel Piano Estate 2026 e del Programma Estate Sicura, il sistema di interventi che ha l’obiettivo di prevenire e limitare i possibili danni alla salute causati dalle alte temperature e dalle condizioni climatiche critiche. Qui tutti i dettagli.
Bollino rosso per caldo, cosa fare: i consigli del ministero della Salute
- Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18): temperatura e umidità elevate possono provocare sintomi associati al caldo e ustioni.
- Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata.
- Trascorri le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandoti spesso con acqua fresca.
- Segui un’alimentazione leggera, prediligendo pasta e pesce rispetto alla carne; evita i cibi elaborati e piccanti e consuma molta verdura e frutta fresca.
- Utilizza correttamente il condizionatore. Se hai solo il ventilatore utilizzalo seguendo alcuni accorgimenti, ad esempio non indirizzarlo mai direttamente sul corpo, in particolare in caso di persone anziane allettate e con limitata autonomia.
- Trascorri alcune ore in un luogo pubblico climatizzato, in particolare nelle ore più calde della giornata.
- Assicura un adeguato ricambio di aria: la ventilazione naturale determina un miglior ricambio dell’aria rispetto alla ventilazione meccanica.
- Indossa indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole.
- Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo.
- Bevi liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche.
- Segui un’alimentazione leggera, preferendo la pasta e il pesce alla carne ed evitando cibi elaborati e piccanti; consuma molta verdura e frutta fresca. Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili (es. latticini, carne), in quanto elevate temperature possono favorire la proliferazione di germi patogeni causa di disturbi gastroenterici.
- Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso, ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica.
- Fai attenzione alla corretta conservazione dei farmaci, tienili lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta e riponi in frigo quelli che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30°C.
- Se l’auto non è climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata (ore 11-18). Non dimenticare di portare con te sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste.
- Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole.
- Assicurati che le persone malate o costrette a letto non siano troppo coperte.
- Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento. Nelle persone anziane un campanello di allarme è la riduzione di alcune attività quotidiane (spostarsi in casa, vestirsi, mangiare, andare regolarmente in bagno, lavarsi) che può indicare un peggioramento dello stato di salute.
- In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico (vai alla sezione I rischi per la salute).