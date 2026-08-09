Ai Truogoli di Santa Brigida l’omaggio a Guccini, centinaia in piazza per il “Maestrone”

Genova. Dopo Bologna, anche Genova ha voluto rendere omaggio a Francesco Guccini, scomparso a 86 anni il 6 agosto.

Sabato sera ai Truogoli di Santa Brigida centinaia di persone hanno sfidato l’afa per riunirsi e cantare alcuni dei più grandi successi del “Maestrone”, da La Locomotiva ad Autogrill passando per Auschwitz e L’incontro.

L’evento “Cantata per Guccini” è stato organizzato su Facebook da Sara Tassara e Andrea Piccardo, Cecilia Capozzi ed Elisa Manganelli: “Portate la chitarra e tanti amici”, è stato l’invito, raccolto da moltissime persone.

Giovani e meno giovani, amici e famiglie, tutti si sono ritrovati in piazza per intonare le canzoni di Guccini, voce di intere generazioni. Un modo per ritrovarlo e per ritrovarsi, rendendo omaggio a un artista eterno.