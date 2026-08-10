Nuovo regolamento dei tassisti, incontro tra Comune e sindacati: seconda guida e sicurezza

Genova. Si è svolto questo pomeriggio l’incontro tra la sindaca di Genova, Silvia Salis, l’assessore alla Mobilità, Emilio Robotti (in videocollegamento), l’assessora alla Sicurezza urbana, Arianna Viscogliosi, il comandante della Polizia Locale, Fabio Manzo, e i rappresentanti sindacali dei tassisti. L’obiettivo del tavolo è stato approfondire le tematiche legate al trasporto pubblico dei servizi non di linea.

L’incontro segue la recente approvazione in giunta della proposta di modifica al regolamento dei tassisti, redatta sulla base della normativa nazionale e delle osservazioni della categoria con il parere formale di ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti).

Tra le novità di maggior rilievo, spicca la disciplina della cosiddetta “seconda guida”, ovvero la possibilità per un secondo conducente di affiancare il titolare della licenza per coprire un ulteriore turno di lavoro. Riguardo a questa misura, la categoria ha espresso l’esigenza di normarne l’applicazione, vincolandone l’adozione a una preventiva e accurata individuazione del reale fabbisogno cittadino. La normativa nazionale, come chiarito da un’apposita circolare del Ministero dei Trasporti, prevede infatti che ciascun Comune abbia la facoltà di consentire turnazioni aggiuntive alla guida, stabilendo le modalità ritenute più idonee attraverso un proprio regolamento interno.

Sarà quindi compito della Commissione Taxi del Comune elaborare e proporre un piano del fabbisogno, che sarà valutato dall’amministrazione in sinergia con le organizzazioni sindacali. Al centro dell’incontro anche il tema della sicurezza: a tal proposito, è stato annunciato un nuovo sistema integrato che verrà prossimamente illustrato al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura.