Nuova vita per il campo sportivo Cige, approvato il progetto: interventi per 860mila euro

Genova. Ammodernare l’impianto sportivo Dario De Martini del quartiere Cige di Begato con un sistema integrato di interventi su manto erboso, dimensioni del campo, impianti idrici, spogliatoi e servizi igienici, per una migliore fruizione degli spazi da parte della cittadinanza, con particolare attenzione alle esigenze di atleti e persone con disabilità. È questo l’obiettivo del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dalla giunta comunale, su proposta della sindaca di Genova con delega allo Sport Silvia Salis e dell’assessore ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni Massimo Ferrante.

All’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica seguirà quella del progetto esecutivo, che sarà trasmesso alla Regione e sottoposto all’esame della commissione regionale ai fini dell’eventuale finanziamento dal Fondo strategico.

Il progetto prevede la manutenzione straordinaria e la rigenerazione del campo da calcio a 11, con l’adeguamento alle misure stabilite dal regolamento Lnd, la realizzazione di un nuovo sistema di drenaggio e irrigazione, la posa del nuovo manto erboso sintetico, la manutenzione straordinaria dei pali e delle recinzioni di protezione, interventi sul sistema di illuminazione e la sostituzione di porte e panchine.

È prevista inoltre la riqualificazione di una parte dei locali situati sotto la tribuna, con l’adeguamento degli spogliatoi e dei servizi igienici alle disposizioni del Coni e alla normativa vigente in materia di accessibilità. Saranno realizzati nuovi servizi igienici per gli spettatori, due nuovi spogliatoi per gli atleti, uno spogliatoio per arbitri e allenatori e una nuova infermeria.

“Abbiamo approvato il progetto di fattibilità, a cui seguiranno il progetto esecutivo e il successivo invio alla Regione per richiedere il finanziamento del Fondo strategico che, in caso di accoglimento della candidatura, coprirà il 70% del valore complessivo dell’opera, pari a 860mila euro – spiega la sindaca di Genova, Silvia Salis -. Il progetto esecutivo sarà inviato alla Regione entro agosto, mentre l’esito della richiesta di finanziamento è atteso per settembre. Intervenire sugli impianti cittadini ha un valore non solo sportivo, ma anche sociale. Significa permettere alle società di programmare la propria attività contando su strutture adeguate, capaci di diventare una casa soprattutto per le nuove generazioni di sportivi genovesi”.

“Il progetto – continua l’assessore comunale ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni, Massimo Ferrante – è stato redatto su incarico dell’associazione sportiva dilettantistica Genova Calcio, alla quale il Comune ha affidato la gestione dell’impianto, e punta a garantirne la piena fruibilità da parte della cittadinanza. Se l’iter procederà secondo i tempi previsti, i lavori potranno iniziare nel 2027 e concludersi nell’arco di sei mesi“.