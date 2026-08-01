A Chiavari la nuova piscina olimpionica del Lido, intitolata a Marco Di Capua

Genova. È stata inaugurata, ieri sera, la nuova Piscina Olimpionica del Lido “Marco Di Capua”, il rinnovato impianto di viale Tito Groppo che torna a disposizione della città dopo oltre vent’anni di chiusura. Un’opera da 6,17 milioni di euro, finanziata con risorse statali e fondi comunali, che restituisce a Chiavari una struttura moderna, accessibile e progettata secondo i più elevati standard tecnici per l’attività sportiva e agonistica.

Dopo la benedizione del vescovo di Chiavari, monsignor Giampio Devasini, a tagliare il nastro sono stati il sindaco Federico Messuti, il vicesindaco Michela Canepa (moglie di Marco Di Capua) e il vicepresidente di Regione Liguria Simona Ferro.

La cerimonia è poi proseguita con gli interventi istituzionali, nel corso dei quali è stato ricordato Marco Di Capua, sindaco di Chiavari dal 2017 al 2021, che avviò il percorso amministrativo destinato a riportare in vita uno degli impianti sportivi più significativi della città. A lui è stata ufficialmente intitolata la piscina olimpionica, in un momento di grande emozione condiviso con la famiglia, le istituzioni e l’intera comunità.

A chiudere l’inaugurazione è stato il primo tuffo degli atleti della Chiavari Nuoto, simbolo del ritorno della piscina alla città.

«Restituiamo ai chiavaresi un’opera attesa da decenni. La piscina olimpionica è il simbolo di una visione più ampia: la riqualificazione dell’intero complesso del Lido, pensato come un luogo di sport diffuso, aggregazione e socialità, capace di vivere tutto l’anno e di diventare un punto di riferimento per tutta Chiavari. È il progetto che più di ogni altro rappresenta il mandato della nostra amministrazione: trasformare spazi rimasti fermi per anni in luoghi vivi, aperti e restituiti ai cittadini. Per questo abbiamo voluto dedicarlo a Marco Di Capua. Oggi quella sua visione diventa realtà» afferma Federico Messuti, sindaco di Chiavari.

«Ci sono opere che hanno un valore che va oltre ciò che rappresentano. Questa piscina ne è l’esempio. Marco Di Capua aveva creduto nella sua rinascita e oggi il suo nome resterà legato per sempre ad un luogo che racconta ciò che più amava: lo sport, il mare e Chiavari. Sapere che da domani tornerà a riempirsi di ragazzi, di famiglie e di vita è il ricordo più autentico che potessimo dedicargli» dichiara Michela Canepa, vicesindaco di Chiavari e moglie di Marco Di Capua.

«Oggi è un giorno speciale, poichè grazie a questa inaugurazione la comunità di Chiavari e tutto il Tigullio riacquisiscono dopo vent’anni un presidio sportivo di assoluto rilievo – commenta il vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro –. L’opera è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale e dal compianto ex sindaco Marco Di Capua, a cui verrà intitolata la nuova piscina: al centro dell’opera, una radicale rigenerazione urbana basata sulla demolizione e ricostruzione ecocompatibile e accessibile del vecchio impianto natatorio. Con questa riqualificazione il frequentato lungomare chiavarese si arricchisce di una struttura tecnologica all’avanguardia che unisce memoria storica e modernità. La nuova piscina olimpionica rappresenta un investimento concreto sul benessere dei giovani, sulla promozione dello sport e sulla valorizzazione dell’attrattività turistica e sportiva della Liguria, nonché un beneficio tangibile per tutte le società che la utilizzeranno negli anni a venire».

La vasca olimpionica misura 50 metri di lunghezza per 21 metri di larghezza, dispone di otto corsie e presenta una profondità di due metri, caratteristiche che la rendono idonea ad ospitare competizioni e attività agonistiche. L’impianto è, inoltre, dotato di due spogliatoi principali, maschile e femminile, completi di servizi igienici, docce e bagni accessibili alle persone con disabilità, di due spogliatoi dedicati ad istruttori e arbitri, di un’infermeria, di locali tecnici e di una piattaforma elevatrice per accedere alle tribune.

La Piscina “Marco Di Capua” aprirà al pubblico da domani, sabato 1° agosto. In questa prima fase la gestione dell’impianto sarà affidata temporaneamente alla Chiavari Nuoto, in attesa dell’espletamento della procedura per l’individuazione del gestore definitivo. La struttura sarà accessibile sia per il nuoto libero sia per le attività sportive, con tariffe agevolate riservate ai residenti nel Comune di Chiavari (più info su www.comune.chiavari.ge.it) .