“Notte di mare e memorie”, al museo Galata tre nuove visite serali immersive

Genova. Un museo cambia volto quando arriva la sera e si spengono le luci. È da questa idea che nasce “Notte di Mare e Memorie“, il ciclo di visite serali del Galata Museo del Mare che invita il pubblico a esplorare il percorso museale attraverso un’esperienza unica e immersiva, dove il racconto storico si intreccia con l’atmosfera suggestiva degli spazi illuminati dalla sola luce delle torce. Dopo il primo appuntamento dedicato all’Andrea Doria a fine luglio, il programma prosegue con tre nuove date.

Sabato 8 agosto il pubblico è invitato a scoprire la Darsena seicentesca e il mondo delle galee, tra schiavi, buonavoglia, ufficiali e marinai con “Vita a bordo delle Galee Genovesi“. Sabato 22 agosto sarà invece la volta di “Vita a bordo del Brigantino”, un viaggio nell’età della vela per scoprire la difficile quotidianità degli equipaggi impegnati nelle lunghe traversate oceaniche. Il ciclo si concluderà sabato 12 settembre con “Vita a bordo del Piroscafo delle Migrazioni”, che accompagnerà i visitatori sul Città di Torino in viaggio verso Buenos Aires, ripercorrendo l’esperienza dei migranti italiani tra speranze, difficoltà e nuove prospettive.

Un’esperienza che unisce divulgazione storica e coinvolgimento narrativo, facendo emergere storie, personaggi e vicende che hanno segnato il rapporto tra Genova, il mare e le grandi rotte della navigazione. Con questa iniziativa il Galata Museo del Mare amplia la propria proposta culturale estiva, offrendo un modo originale di conoscere il patrimonio del museo attraverso un linguaggio coinvolgente e un’esperienza di visita diversa dal solito.

Gli appuntamenti, a numero chiuso, si svolgono dalle 21.00 alle 22.00 e prevedono la prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale del museo. Il costo è di 30 euro a persona; il biglietto include inoltre un ingresso gratuito al Galata Museo del Mare, utilizzabile entro il 30 settembre 2026, per tornare a visitare liberamente il percorso museale durante gli orari di apertura.