Nidi di rondini e colombi distrutti, raffica di casi in città: una denuncia per maltrattamenti animali

Genova. Le associazioni Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) e Gaia Animali e Ambiente di Genova hanno presentato denuncia ai carabinieri forestali per la distruzione di nidi di colombi e rondini in diverse zone della città.

Le segnalazioni, sottolineano le associazioni, sono arrivate da Struppa, Certosa, Bolzaneto, Sestri Ponente e Sampierdarena: sotto i balconi dei primi piani dei palazzi per quanto riguarda i nidi di rondine, da cui giovani volatili iniziavano le prove di volo, nel caso dei colombi invece sotto i portici di via Cantore, dove erano presenti pulli poi prelevati e la cui sorte non è nota.

Nel caso di Struppa, che ha coinvolto nidi di rondine, la segnalazione ai forestali ha portato alla denuncia in procura per maltrattamento di animali, negli altri casi si attende l’esito delle indagini. In una situazione a Certosa è intervenuta anche una guardia del Nucleo Guardie Zoofile Associazione Amici Animali Abbandonati e grazie ai vigili del guoco è stato possibile ripristinare la situazione con un nido artificiale.

Nel caso di Bolzaneto, proseguono le associazioni, qualcuno ha cercato addirittura di coprire i resti di tre nidi con la schiuma a presa rapida utilizzata in edilizia.

“Non è possibile che ancora oggi, nonostante anni di campagne informative da parte delle associazioni ambientaliste e animaliste dobbiamo ancora assistere a questi atti incivili, – dichiarano Adelaide Ceciarelli, delegata Lipu, e Roberto Gallocchio, delegato Gaia – riteniamo necessarie nuove forme di comunicazione da parte delle istituzioni, anche attraverso i social media, per informare sulle tutele di cui gli animali liberi che vivono nella nostra città hanno diritto, coinvolgendo maggiormente i territori e i soggetti più interessati”.

Le associazioni LIPU e GAIA ricordano quindi alla cittadinanza, alle istituzioni, agli amministratori di condominio e alle imprese che effettuano lavori edili che i nidi degli uccelli sono tutelati dalla legge e che la loro distruzione o danneggiamento comporta un reato penale, a maggior ragione se sono presenti nidiacei, che rientrano nella fauna selvatica in base alla Legge 157/92 e alla Legge regionale 28/2009 art.16 e s.m.i.. L’eventuale morte degli adulti o dei pulcini derivante da intervento umano, fuga o collisione è punita dal Codice di Procedura penale, artt. 554 bis e 727 bis, con responsabilità sia degli esecutori sia dei committenti. Inoltre la convenzione di Berna, ratificata in Italia con Legge 503/1981, stabilisce gli stessi divieti e classifica rondini, rondoni e balestrucci fra le specie strettamente protette perché a rischio di estinzione.

L’appello, che riguarda anche il taglio degli alberi, è stato formalizzato in questi giorni dalle due associazioni agli uffici competenti dell’amministrazione comunale e ai presidenti dei singoli Municipi.