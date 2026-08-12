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Delicato

Grande neurofibroma rimosso da equipe multidisciplinare al San Martino, salvata donna di 36 anni

L'intervento, molto complesso, è stato realizzato in "due tempi": nell'intervallo la paziente è rimasta sedata in Rianimazione

Giacomo Leoncini, Ilaria Melloni, Marco Ceraudo

Genova. Un complesso intervento chirurgico multidisciplinare all’Ospedale San Martino ha permesso di rimuovere con successo un neurofibroma di grandi dimensioni sviluppatosi tra il midollo spinale e il polmone di una paziente di 36 anni.

L’intervento è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra il reparto di Chirurgia toracica, diretto da Enrico Melis e la Clinica neurochirurgica e neurotraumatologica, diretta da Gianluigi Zona. A eseguire la procedura sono stati Giacomo Leoncini della Chirurgia toracica insieme con Ilaria Melloni e Marco Ceraudo della Clinica neurochirurgica e neurotraumatologica (tutti e tre nella foto in apertura).

Data l’estrema complessità del caso e la posizione del tumore, l’intervento è stato programmato in due fasi distinte.
Durante il primo tempo chirurgico, i neurochirurghi hanno operato in prossimità del midollo spinale, lavorando sotto monitoraggio neurofisiologico continuo per controllare in tempo reale la funzionalità dei nervi. In questa fase è stata rimossa la parte del tumore che invadeva il canale vertebrale ed erodeva le prime vertebre toraciche. Contestualmente è stato necessario stabilizzare la colonna vertebrale per garantire la sicurezza e la stabilità della paziente.

Al termine della prima fase la paziente è stata trasferita in Rianimazione, dove è rimasta sedata fino al giorno successivo. Nella seconda fase dell’intervento sono entrati in azione i chirurghi toracici, che hanno asportato la porzione del tumore estesa all’interno della cassa toracica, dove aveva progressivamente spostato il polmone.

L’intera procedura di rimozione del neurofibroma si è conclusa con esito favorevole. “Un risultato ottenuto − si legge nella nota dell’Azienda Ospedaliera Metropolitana che comprende oltre al San Martino anche Villa Scassi e Galliera − grazie a un’attenta pianificazione preoperatoria e alla collaborazione di un’équipe multidisciplinare composta da radiologi interventisti, anestesisti, neurochirurghi e chirurghi toracici, ciascuno con competenze specifiche fondamentali per affrontare un caso di elevata complessità”.

La rimozione del tumore è stata eseguita con tecnica mini-invasiva, consentendo di limitare l’aggressività chirurgica pur mantenendo la massima efficacia dell’intervento. Il successo della procedura conferma il valore dell’integrazione tra diverse specialità e dell’organizzazione multidisciplinare nella gestione dei casi più complessi, mettendo a disposizione dei pazienti competenze altamente specialistiche e tecnologie avanzate.

Gianluigi Zona sottolinea: “Ancora una volta l’Ospedale Policlinico San Martino si mostra all’altezza delle sfide che impone la medicina moderna, coniugando la capacità dei suoi professionisti e la multidisciplinarietà, confermandolo come uno dei migliori ospedali pubblici a livello nazionale”.

“Si è trattato di una procedura complessa, a rischio di gravi complicazioni, sia per la sede e le dimensioni del neurofibroma, sia per le caratteristiche somatiche della paziente − spiega Giacomo Leoncini − l’intervento ha avuto successo grazie all’impegno multidisciplinare che il Policlinico è stato in grado di mettere in campo, a una attenta pianificazione e all’impiego di tecnologie avanzate, come il monitoraggio istantaneo dell’attività nervosa e la chirurgia toracica mini-invasiva. Un contributo fondamentale, oltre alla Neurochirurgia e alla Chirurgia toracica, lo hanno dato i colleghi della Radiologia interventistica e gli anestesisti che operano in Terapia intensiva e in salaoOperatoria, oltre naturalmente a tutto il personale infermieristico delle varie unità operative”.

 

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