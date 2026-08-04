Musica, teatro e cammino: torna MAPS, la rassegna dedicata all’Alta Via dei Monti Liguri

Genova. La Regione Liguria conferma il sostegno a MAPS 2026, il progetto promosso dalla GOG – Giovine Orchestra Genovese ETS che, attraverso la musica, il teatro, il cammino e l’incontro con le comunità locali, contribuisce alla conoscenza e alla valorizzazione dell‘Alta Via dei Monti Liguri e dei territori dell’entroterra regionale. Dopo il successo dell’edizione inaugurale di dodici mesi fa, l’iniziativa continua nel suo percorso che invita il pubblico a scoprire le bellezze della Liguria attraverso una modalità lenta, consapevole e partecipata, contribuendo a illuminare e valorizzare luoghi di particolare interesse naturalistico e sociale attraverso la cultura.

L’edizione 2026 si svolgerà nei fine settimana del 12 e 13 settembre e del 26 e 27 settembre, coinvolgendo i Comuni di Santo Stefano d’Aveto, Rezzoaglio, Urbe e Pontinvrea.

“MAPS rappresenta un esempio concreto di come la cultura e lo spettacolo possano contribuire alla valorizzazione dell’entroterra ligure e dei suoi straordinari paesaggi – commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo, Simona Ferro -. Il progetto mette in relazione istituzioni, amministrazioni comunali, associazioni e comunità locali, costruendo un’esperienza capace di unire qualità della proposta artistica, conoscenza del territorio e attenzione alla sostenibilità ambientale. Regione Liguria ha scelto di sostenerlo perché crediamo in una cultura diffusa, che sappia raggiungere e far vivere anche i luoghi più lontani dai tradizionali circuiti dello spettacolo”.

Ogni giornata prevede due escursioni guidate, con percorsi di differente difficoltà, curate da CAI Liguria e DAFNE, un concerto all’aperto di un ensemble d’archi della Genova Sinfonietta, un laboratorio teatrale rivolto ad adulti e bambini a cura di Echoart Theater e diversi momenti di incontro e occasioni di conoscenza delle realtà e delle produzioni locali.

Uno degli elementi centrali di MAPS 2026 è la collaborazione sinergica con i Comuni e con le comunità che accoglieranno le quattro giornate. Un fattore di rilievo che consente di presentare MAPS non come una semplice successione di eventi, ma come un percorso unitario che collega aree diverse dell’entroterra attraverso l’Alta Via dei Monti Liguri.

“MAPS nasce da un’idea semplice: la cultura esprime il suo valore più profondo quando viene costruita insieme ai territori – sottolinea il presidente della Giovine Orchestra Genovese Nicola Costa -. Non portiamo soltanto concerti in montagna, ma realizziamo esperienze condivise nelle quali la musica, il teatro e il cammino mettono in contatto persone, comunità e paesaggio. Il sostegno della Regione Liguria rappresenta un riconoscimento importante del lavoro sviluppato dalla GOG insieme ai Comuni e ai partner del progetto e ci incoraggia a far crescere MAPS come appuntamento stabile per l’entroterra ligure”.

Il progetto è realizzato dalla GOG con il patrocinio e il sostegno economico della Regione Liguria e con la collaborazione dell’Agenzia Regionale per la promozione turistica, la comunicazione e il marketing territoriale “inLiguria”, di CAI Liguria, DAFNE, Genova Sinfonietta ed Echoart Theater.

Accanto al patrocinio e al sostegno economico della Regione Liguria, la GOG ha avviato una campagna di crowdfunding su Rete del Dono, aperta a cittadini, appassionati, imprese e sostenitori. Le donazioni contribuiranno concretamente alla realizzazione delle quattro giornate e sosterranno i concerti della Genova Sinfonietta, le escursioni guidate, i laboratori teatrali, la sicurezza, la logistica e gli altri aspetti organizzativi necessari per offrire al pubblico un’esperienza culturale di qualità, rispettosa dell’ambiente e volta a far conoscere e vivere l’entroterra, favorire l’incontro tra visitatori e comunità locali e valorizzare i territori.

Il calendario di MAPS 2026

Sabato 12 settembre – Prato della Cappelletta di Amborzasco, Comune di Santo Stefano d’Aveto

Domenica 13 settembre – Lago delle Lame, Comune di Rezzoaglio

Sabato 26 settembre – La Nuvola sul Mare – Passo del Faiallo, Comune di Urbe

Domenica 27 settembre – Giovo Ligure, Comune di Pontinvrea