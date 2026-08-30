Musica e Poesia, martedì a Sori protagonisti Andrea Bacchetti e Davide Parma

Sori. Martedì 1 settembre alle ore 21, nella suggestiva cornice dell’oratorio Sant’Erasmo di Sori, la musica classica e la poesia si incontrano in un evento unico: Musica e Poesia, appuntamento organizzato da Associazione Musicamica con il patrocinio del Comune di Sori e in collaborazione con l’oratorio di Sant’Erasmo.

Protagonisti della serata saranno due importanti artisti liguri: il pianista Andrea Bacchetti e il poeta Davide Parma.

Musicista di fama internazionale, Andrea Bacchetti è considerato uno dei più autorevoli interpreti di Johann Sebastian Bach, nel corso della sua carriera ha calcato alcuni dei più prestigiosi palcoscenici del mondo, esibendosi anche davanti al papa e collaborando con importanti realtà musicali internazionali.

Il suo pianismo, rigoroso e raffinato, unisce controllo tecnico, profondità espressiva e una straordinaria chiarezza interpretativa, valorizzando il contrappunto e l’architettura della musica classica e barocca con rara intensità poetica.

Accanto a lui, la voce della poesia contemporanea di Davide Parma, autore del libro d’esordio “Tutto il deserto Amore”.

Le composizioni del repertorio classico dialogheranno con i versi poetici creando un’atmosfera sospesa, intima e quasi sognante, dove note e parole si accompagneranno reciprocamente in un’unica narrazione emotiva.

Ad ospitare l’evento sarà l’oratorio Sant’Erasmo di Sori, luogo di grande fascino storico e spirituale, da sempre legato alla tradizione culturale e artistica del territorio ligure. Un contesto raccolto e suggestivo, particolarmente adatto a valorizzare la dimensione più autentica dell’ascolto.

L’iniziativa è promossa da Associazione Musicamica, realtà genovese senza scopo di lucro che da anni si dedica con passione alla diffusione della cultura musicale, alla valorizzazione dei giovani talenti e del territorio, sotto la direzione artistica della musicista Giovanna Savino.

Ingresso con offerta libera in favore dell’ Associazione Musicamica.